Journey, Uncharted 1, 2 și 3 gratis pe PS4

Până pe 5 mai puteți lua de pe PlayStation Store, gratuit, jocurile Uncharted 1, 2 și 3 (The Nathan Drake Collection) plus Journey, fără a avea nevoie de abonament PlayStation Plus.

Jocurile le puteți găsi pe pagina dedicată „Play At Home”, care practic face parte dintr-o campanie specială pentru această perioadă dificilă. Dacă cumva aveți și abonament PS Plus, atunci puteți lua luna aceasta și Uncharted 4, tot gratuit.

Jocurile le puteți lau acum și juca mai târziu, important e să faceți asta până pe 5 mai.

Distracție plăcută! Ah, și mai sunt zilele astea și alte jocuri gratis și am scris despre ele, le găsiți în categoria dedicată.