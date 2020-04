iPhone 12 va avea un design similar lui iPhone 4 si 5

Noul iPhone 12 care se va lansa in toamna este asteptat cu mari schimbari. Se presupune ca in acest an vom avea parte de un design nou, iar acum este destul de clar in ce directie se indreapta Apple. Informatiile sunt publicate de producatorii de accesorii.

Design-ul lui iPhone 4 si 5 este considerat si astazi un etalon al calitatii si al frumusetii. Nu o spun eu, dar sunt de acord cu aceasta informatie. Se pare ca iPhone 12 va avea aceeasi rama metalica dreapta pe care o regasim pe vechiile modele.

Este o veste buna pentru fanii Apple care si-au dorit acest design dintotdeauna. Alte noutati sunt legate de camera foto, 4 senzori principali de aceasta data dintre care unul LiDAR. Informatii sustin ca senzorii vor mai mari decat cei actuali. De asemenea regasim si un notch mai mic, dar inca acolo.

Slotul SIM a fost mutat pe partea stanga ceea ce indica o schimbare a design-ului interior si o mutare a placii de baza, dar si un conector nou pe partea dreapta despre care nu stim nimic. Grosimea va fi de 7.39, adica mai subtire decat actualul 11 Pro care are 8.10mm.

Informatiile sunt credibile deoarece ele provin de la producatorii de accesorii care au primit deja schitele noului model. Daca iPhone 12 sau iPhone 11S, depinde cum se va numi, va avea design-ul cu care este prezentat acum, cel mai probabil voi renunta la 11 Pro pentru 12 Pro.