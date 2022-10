Uniunea Europeană are în plan interzicerea unor televizoare

Uniunea European─â este pe cale s─â interzic─â majoritatea celor mai bune televizoare pe care le pute╚Ťi cump─âra. ╚śi toate acestea pentru c─â nu ├«ndeplinesc anumite criterii de consum, extrem de relevante ├«n contextul actual.

Dac─â nu se schimb─â nimic,┬á de la 1 martie 2023, nu va exista niciun televizor 8K care s─â poat─â fi v├óndut ├«n UE. Regula va afecta, de asemenea, c├óteva televizoare OLED 4K, televizoarele QD-OLED de 65 de inci ╚Öi cel pu╚Ťin un televizor QLED 4K de ├«nalt─â performan╚Ť─â.

Pe scurt, majoritatea celor mai bune televizoare pe care le pute╚Ťi cump─âra ├«n prezent nu pot trece de noile restric╚Ťii privind eficien╚Ťa energetic─â ╚Öi vor fi efectiv interzise.

Totul se bazeaz─â pe ceea ce nume╚Öte Indicele de eficien╚Ť─â energetic─â, sau, pe scurt, IEE. Pentru a-╚Öi da seama care este eficien╚Ťa energetic─â a unui ecran, Comisia European─â a analizat datele de la ecranele care au fost v├óndute ├«ntre 2012 ╚Öi 2017.

Din cauza r─âzboiului din Ucraina ╚Öi a deciziei UE de a limita consumul de energie – inclusiv cea electric─â – normele redactate recent cer un indice chiar mai mic. Iar asta se va aplica ╚Öi panelurilor 4K ╚Öi 8K de ultim─â genera╚Ťie, care au, prin defini╚Ťie, un consum mai ridicat.

Potrivit unui raport detaliat realizat de FlatpanelsHD, se pare c─â niciun 8K, a╚Öa cum este fabricat ├«n prezent, nu are un EEI suficient de sc─âzut pentru a trece de standardul propus ├«n prezent. Unele televizoare 8K de 65 de inci sunt pu╚Ťin peste limit─â, ├«n timp ce altele ar trebui s─â ├«╚Öi vad─â EEI-ul redus la jum─âtate pentru a trece. Bine, avantajul major al UE aici este c─â v├ónz─ârile de TV 8K nu sunt at├ót de r─âsp├óndite ╚Öi de bine-v├óndute pe aici. Ba chiar, prin Rom├ónia, cred c─â sunt at├ót de pu╚Ťine, ├«nc├ót nici nu ar intra la num─âr─âtoare. ├Än plus, materiale 8K nu prea exist─â pe b─âtr├ónul continent, de╚Öi am un prieten care a urm─ârit c├óteva meciuri din Premier League ├«n acest format, prin Japonia:

Deoarece un panou TV 8K are de patru ori mai mul╚Ťi pixeli dec├ót un panou TV 4K, precum ╚Öi din cauza modului ├«n care func╚Ťioneaz─â panourile LCD, este semnificativ mai greu s─â treac─â lumina prin mica deschidere a acestor pixeli minusculi. Cu c├ót este mai greu s─â treac─â lumina, cu at├ót trebuie s─â ├«mpingi mai tare, iar asta ├«nseamn─â cre╚Öterea luminozit─â╚Ťii sistemului de iluminare din spate al televizorului, care, dup─â cum v─â pute╚Ťi imagina, necesit─â mult mai mult─â energie.

Deci, ce se poate face? O idee care a fost lansat─â este ca produc─âtorii de televizoare s─â instituie un fel de „mod de imagine UE”. Modul ├«n care func╚Ťioneaz─â regula UE este acela c─â televizorul trebuie s─â treac─â standardul de eficien╚Ť─â doar ├«n modul de imagine prestabilit pentru un semnal SDR, care este setat din fabric─â ╚Öi, prin urmare, ar fi setarea implicit─â din fabric─â. Proprietarii ar putea, ├«n continuare, s─â schimbe modul de imagine al televizorului pe o op╚Ťiune foarte luminoas─â, la discre╚Ťia lor. Dar, ├«n acest scenariu propus, calitatea imaginii din fabric─â a televizorului ar fi inacceptabil de slab─â.

Av├ónd ├«n vedere comportamentul consumatorilor, o astfel de solu╚Ťie nu este doar neelegant─â, ci ╚Öi probabil dezastruoas─â. Imagina╚Ťi-v─â consumatorii cump─âr├ónd un televizor pe baza calit─â╚Ťii fantastice a imaginii pe care au v─âzut-o pe un afi╚Öaj din magazin, ajung├ónd acas─â, instal├óndu-l ╚Öi pornindu-l, doar pentru a ob╚Ťine o imagine care nu seam─ân─â deloc cu cea pe care au v─âzut-o la magazin. S-ar putea chiar s─â cread─â c─â televizorul este defect ╚Öi s─â ├«l returneze!

Iar problema major─â este c─â regulile acestea vin peste produc─âtori dintr-o dat─â ╚Öi f─âr─â o perioad─â de gra╚Ťie! Ar fi mult mai simplu ca Uniunea s─â mearg─â ├«n direc╚Ťia ├«n care ar solicita ca televizoarele noi s─â aib─â integrat automat un reminder de activitate, care s─â permit─â un pop-up pe ecran, dac─â utilizatorul nu interac╚Ťioneaz─âcu telecomanda. ╚śtiu c─â exist─â deja a╚Öa ceva, dar l-am dezactivat imediat. Asta pentru c─â, la meciuri sau filme, trec ╚Öi dou─â ore f─âr─â s─â mut canalul sau s─â schimb volumul. Dar nu a╚Ö avea nimic ├«mpotriva unui sistem care nu mai permite dezactivarea, pentru c─â mai plec ╚Öi eu din camer─â ├«n timp ce m─â uit la Netflix, apoi pun pe pauz─â ╚Öi uit s─â mai revin…

Partea rea este că producătorii fie vor produce televizoare cu același sistem peste tot în lume, fie, mai probabil, vor respecta aceste prevederi doar pentru cele din UE. Iar asta se va traduce în costuri mărite artificial pentru cumpărătorii de pretutindeni.

A! S─â nu uit – ├«n tot acest timp, Parlamentul European continu─â s─â ├«╚Öi men╚Ťin─â dou─â sedii: la Strasbourg ╚Öi la Bruxelles! Unde e economia la voi, domnilor?!?