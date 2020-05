Ce upgrade-uri aveti pregatite pentru PC anul acesta?

Au trecut aproape 4 ani de cand am facut ultimul upgrade serios la PC, iar de cam 1 an lucrurile au inceput sa scartaie deranjant.

Dar pentru ca gaming-ul nu a reprezentat o prioritate, iar preturile nu au fost atractive, am preferat sa mai trag tare de PC-ul pe care il am. Nu sunt gamer hardcore si am devenit tot mai selectiv cu titlurile carora le acord atentie datorita timpului, dar un 60fps cursivi la rezolutia Full HD si cu anumite optiuni grafice dezactivate sau nivel de detaliu mediu tot vreau sa joc.

Astfel, de Black Friday in 2016 am inlocuit un Sapphire ATI Radeon R9 280 de 3GB (pe care si acum o forjeaza fratemiu in CS:GO zilnic) cu un MSI Geforce GTX 1070 Aero OC de 8GB. Am fost zgarcit pana si la implementare, a fost cea mai ieftina versiune de 1070 disponibila – 1750RON la momentul respectiv. Sta in 82-83 de grade in full load si fiind cu turbina face galagie, dar nu-s asa de sensibil incat sa ma deranjeze. Placa video am cuplat-o cu procesorul i5 6600k pe care il luasem in 2015 alaturi de placa de baza Z170-P D3 si 16GB RAM DDR3 la 1600Mhz Kingston Hyper-X. Pentru stocare folosesc un SSD 120GB Kingston Hyper-X Fury, un HDD WD de 1TB, inca unul de 250GB tot WD si un SSD Intel M2 de 512GB, iar carcasa este un Zalman Z11 Plus. Ce mai, un calculator considerat de batrani de multi! Pana si Dana Budeanu ar spune – „ce fel de gamer esti tu, cu asemenea saracie de PC?”. Tot in 2016, am trecut si la un monitor cu o rata de refresh adecvata gaming-ului: 144Hz. Un Ben-Q 24GM77-B a fost castigatorul la momentul respectiv.

Acum ca vrand-nevrand a trebuit sa stam in casa si avand mai mult timp pentru jocuri, am depasit norma, iar Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, Call of Duty Modern Warfare reboot sau Assassin’s Creed Odyssey mi-au dat batai de cap chiar si dupa ce am tot mesterit la setari, am decis sa arunc un ochi peste posibile variante de upgrade pentru un peasant asa zgarcit ca mine cand vine vorba de upgrades. In plus, Cyberpunk 2077 e pe drum si nu vreau sub nici o forma sa-l ratez.

Chiar de la Black-Friday-ul trecut ma uitasem dupa placa video – era cat pe ce sa iau AMD Radeon RX 5700XT 50th Anniversary Edition la 1700RON. De fapt chiar pusesem comanda! Dar am inceput sa ma documentez mai bine – ca performanta era intre un RTX 2060 Super si RTX 2070 Super, iar cateodata chiar peste RTX 2070 Super la un pret de-a dreptul…Super! Apoi am citit despre editia 50th si in general despre RX 5700 XT iar concluzia era ca placile acestea sunt hit or miss. Fie prinzi una buna, fie una cu probleme. Exista garantie, dar nu aveam nevoie de dureri de cap asa ca am anulat comanda si am renuntat complet la placa video pe moment.

Apoi mi-am reanalizat cazanul si am ajuns la concluzia ca as mai putea trage de placa video pana la generatia urmatoare, dar am nevoie de memorie RAM mai rapida si un posibil alt procesor, iar lansarea celei de-a 10-a generatie de Intel m-a pus pe scormonit dupa rezultate. Intel i5 10600K este varianta la care m-am gandit dupa ce am urmarit mai multe video-uri pe YouTube, printre care unul foarte bun a fost cel de la Digital Foundry.

Astfel, upgrade-ul pe care il am in vedere este urmatorul:

procesor Intel i5 10600KF ;

placa de baza inca nu sunt foarte sigur pentru ca momentan sunt probleme cu stocurile, dar as vrea ceva cu doua porturi M2, pentru ca vreau sa mai iau un SSD. Acum ma uitam la Gigabyte Z490 Gaming X;

ramii 16GB [email protected] acestia.

Atat procesorul cat si placa de baza sunt proaspete pe piata, asa ca mai devreme de o luna sigur nu cumpar, iar AMD nu sta de pomana si curand vom vedea refresh-ul XT la procesoare: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT si Ryzen 9 3900XT.

Voi cat de des va faceti upgrade-uri la PC-uri si ce aveti de gand sa inlocuiti in viitorul apropiat?