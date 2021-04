Noi ne-am vaccinat. Voi?

Inca de la inceputul pandemiei ne-am dorit sa apara un vaccin si sa scapam o data de toata nebunia asta. Iata-l ca a ajuns de ceva timp in Romania. Noi ne-am vaccinat si vrem sa stim daca si voi si sa vorbim putin pe subiectul asta.

Eu si Maria ne-am vaccinat din ianuarie cu Pfizer, Darius si Andra au prins Astra, Cristi tot Pfizer iar Alex urmeaza. Eu mi-am convins si prietenii sa o faca, ba chiar pe unii i-am dus personal la vaccinare de cand s-a dat drumul la grupa a 3-a. Nu am prins loc in Bucuresti asa ca ne-am dus tocmai in Covasna unde erau 250 de locuri libere.

95% din grupul meu de prieteni sunt vaccinati. Nimeni nu are nici o problema. Fiecare s-a vaccinat cu ce a apucat, nici nu are sens sa ai pretentii.

Ce vreau sa spun este ca nu am avut nimic grav. Voi vorbi in numele meu acum deoarece vreau sa las pe fiecare in parte sa-si spuna parerea in sectiunea de comentarii.

La prima doza n-am avut nimic, doar o simpla durere de brat a doua zi. La rapel am avut cateva reactii precum frisoane, febra, stare de oboseala, nas infundat si cam atat. A doua zi am fost fresh. Pe scurt, nimic grav, nimic care sa ma sperie.

La voi cum merge treaba?