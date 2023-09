Vand Megane-ul! Dar ce sa cumpar?

Stiu ca suntem o comunitate mare si unita chiar daca uneori nu impartim aceleasi idei. De aceea vreau sa dezbat cu voi, liber, un subiect care sigur o sa va placa. Ma pregatesc sa vand Megane-ul pe care l-am luat acum trei ani, insa sunt indecis ce sa cumpar mai exact.

Dupa 100.000km si trei ani (da, am mers mult) m-am decis ca ar fi bine sa il dau. A ajuns al un kilometraj destul de mare (165.000 si tot urca), incep sa apara (poate) probleme pe care eu nu vreau sa mi le asum asa ca o masina noua sau cat mai noua este esentiala in viata mea.

Important este sa stiti bugetul ca sa aveti o idee de recomandari: 20.000 euro +/- 1000-2000 euro. Vedem cum jonglez. Ideea este ca nu se va intampla nimic in urmatoarele luni, deci zic ca am destul timp sa ma documentez ca sa nu fac o alegere gresita.

Initial m-am gandit la o masina de 3-4 ani vechime, kilometraj foarte mic (30.000km-40.000km) si cu dotari bune. De exemplu: Megane 4 R.S Line Break cu acelasi motor 1.5dCi si cutie automata. Acum este in jur de 22.000 euro in Germania si mai scade pretul in cateva luni.

O alternativa misto este si noul Jogger Hybrid prin programul rabla, dar ma mai gandesc la el. De asemenea, noul Duster este de luat in calcul, dar cred ca o sa fie destul de scump.

Ce nu am mentionat sunt urmatoarele:

nu caut masina mica de oras

nu caut motorizari de 1.0, 0.9. 1.2 si nici motorizari in trei cilindrii

minim 2020 an si nu mai mult de 60.000km

exclus masinile premium (BMW, Audi, Mercedes sau orice altceva care a fost scump la inceput)

nu conteaza daca este motorina sau benzina

sa fie neaparat automata si spatioasa (break eventual) si sa aiba o garda la sol ridicata

O alternativa tot SH este si Mazda 3, doar ca este atat de joasa incat as face bara praf in doua zile…stiu de la tata. In schimb, CX-30 este o alternativa misto. Practic aceeasi masina dar SUV. Are motorizari de 2.0 benzina si consuma super putin (4-5% pe autostrada).

Cum spuneam, cercetez piata. Caut, ma interesez de probleme, de costurile de intretinere si incerc sa gasesc o masina cu un raport pret-calitate foarte bun. Asadar, va astept recomandarile in sectiunea de comentarii.