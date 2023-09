Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 se suspendă

Încep să cred că sunt urmărit de ghinion, iar actuala amânare este vina mea. 🙂 Vă explic mai jos de ce spun asta.

Dar, înainte de toate, vă aduc aminte că lista oficială a instalatorilor aprobați a fost publicată de Administrația Fondului de Mediu (AFM) pe 6 septembrie.

Ei bine, la aproape trei săptămâni de la acel moment, AFM a publicat un comunicat de presă sec, prin care anunță suspendarea programului, ca urmare a Hotărârii Curții de Apel Oradea nr. 199/2023 în dosarul 3168/111/2023 prin care se admite cererea formulată de reclamanta DHELECTRIC SYSTEMS SRL, în contradictoriu cu pârâta Administrația Fondului pentru Mediu.

Pe scurt – firma respectivă a reclamat AFM pentru că nu s-a regăsit pe lista de instalatori, iar rezultatul este că, până la o decizie definitivă a Curții de Apel, suntem toți în stand-by sine die…

Și acum, să vă spun de ce mă simt eu vinovat de această amânare: în 2011, când m-am mutat la casă s-a lansat prima variantă a acestui program, pe care plănuiam să decontez centrala pe peleți cu biomasă. Din cauza unei adeverințe eliberate tardiv de primăria unde am domiciliul am ratat cu o zi depunerea documentelor. Ulterior, în 2019, am dus toate actele la instalator, dar m-a anunțat că nu am prins loc eligibil, deși eram printre primii cu dosarul complet depus la ei. Acum asta…

Cred că nu mi-e scris să accesez vreodată fondurile statului…