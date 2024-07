Vanzarile de telefoane in Q2 2024 – un top interesant

IDC si Canalys au publicat rapoartele pentru trimestrul doi din 2024. Vanzarile de telefoane pentru lunile aprilie, mai si iunie sunt interesante si vedem un jucator nou in top 5 la care nu ma asteptam.

IDC spune ca livrarile de telefoane au crescut cu 6.5% de la an la an, fiind deja al patrulea trimestru consecutiv pe plus. Canalys spune ca discutam despre o crestere de 12% si ca este al treilea trimestru consecutiv pe plus. IDC spune ca s-au vandut 285.4 milioane de telefoane, iar Canalys mentioneaza 288 de milioane de telefoane vandute.

Conform Canalys, top 5 arata asa:

Samsung – 18% Apple – 16% Xiaomi – 15% vivo – 9% Transion – 9% Altii – 33%

Transion sunt cei care detin si Infinix, telefoane low-cost pe care le-am testat AICI.

Conform IDC, topul arata astfel:

Samsung – 18.9%

Apple – 15.8%

Xiaomi – 14.8%

vivo – 9.1%

Oppo – 9%

Altii – 32.3%

Conform IDC, telefoanele cu AI vor lua avant in a doua jumatate a anului. Se asteapta ca 16% din smartphone-urile livrate la nivel mondial sa integreze AI, iar pana in 2028 sa se ajunge la 54%. Interesant este ca intr-un sondaj de opinie, 25% dintre respondenti au aratat un interes crescut pentru telefoanele cu AI, in timp ce 33% au fost mai putin interesati si 7% deloc interesati.