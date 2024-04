Brandul Infinix a ajuns si in Romania – telefoane de la 449 lei

Infinix s-a lansat si in Romania si au adus oficial cateva telefoane. Am fost si noi la evenimentul de lansare de acum cateva zile. Uite impresiile despre noile telefoane Infinix.

Infinix este un brand mare si face parte din grupul Transsion, care a depasit Oppo in vanzari si se afla pe locul 4 la nivel mondial. Ei vand bine prin Africa si au deja prezenta in Europa de cativa ani. Sunt in Polonia, Cehia, Ungaria, Romania si alte cateva tari.

In Romania au adus Smart 8, un telefon de 449 lei, seria Hot 40 cu modelele 40i si 40 Pro si seria Note cu modelele 40 si 40 Pro. Telefoanele sunt interesante si vin la pachet cu multe accesorii.

De exemplu, Smart 8 vine la pachet cu incarcator, husa, cablu si casti pe fir. La 449 lei vine cu ecran la 90Hz, baterie mare de 5000mAh, platforma Unisoc T606, 3GB RAM si 64GB de stocare. Ruleaza o versiune mai slaba de Android 13 si are o camera de 8MP.

Mai departe avem seria Hot 40i care ofera ecrane HD+ la 90Hz si 6.56 inch diagonala si baterie de 5000mAh. Incarcarea este destul de rapida, are 4GB RAM si 128GB de stocare sau 8GB RAM si 256GB de stocare si este la un pret atragor: de la 599 lei si ajunge la 749 lei. In pachet sunt oferite casti, incarcator, cablu, husa.

Hot 40 Pro este ceva mai scump, 999 lei, dar vine cu Mediatek G99, 8GB RAM si 256GB stocare. Are ecran IPS HD+, 120Hz, baterie de 5000mAh, 33W incarcare, camera de 108MP, frontala de 32MP.

Seria Note deja ofera ecrane OLED si cel mai ieftin costa 1200 lei. Are SoC MediaTek G99 Ultimate, ecran OLED la 120Hz cu 1300nits luminozitate, incarcare la 45W pe fir, 20W incarcare wireless, IP54, baterie de 5000mAh.

Ceea ce este misto la el este ca in pachet ofera casti pe USB C, o husa din piele, incarcator wireless, incarcator de retea, folie de protectie de sticla. Toate astea la 1200 lei. Si arata si bine.

Varianta Pro contine acelasi pachet, dar vine cu incarcare la 70W, un ecran usor curbat pe margine si aceeasi platforma MediaTek cu aceleasi optiuni de stocare. Acesta costa 1499 lei.

Singurul minus este ca telefoanele nu au 5G, dar nu vad in asta o problema reala. Ce am remarcat eu din start este pretul. Telefoanele sunt foarte accesibile si in momentul de fata au cel mai bun raport pret-calitate si asta o sa le dea batai de cap producatorilor consacrati precum Xiaomi, Redmi, realme si altii din zona asta de pret.