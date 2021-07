Cum mai e viata cu masina electrica? (2021)

Anul trecut in octombrie ne-am luat prima masina electrica, un Renault Zoe ZE50, dupa ce am testat destul de multe modele, si ma gandeam sa va spun cum mai e viata cu masina electrica.

De atunci si pana acum am parcurs 17400 km cu el. Pana acum vreo doua luni am mai tinut si Nissan Qashqai-ul diesel, insa avand in vedere ca in 8 luni am mers de doua ori cu el, ne-am dat seama ca nu mai avem nevoie de a doua masina (deocamdata) si ca ne descurcam de minune cu electrica. Asa ca l-am vandut.

Viata cu masina electrica e mult mai ok decat ma asteptam chiar si eu, pentru mine nu e o corvoada, chiar daca stau la bloc. Posibil sa fiu eu mai pasionat decat majoritatea. Insa daca stai la casa consider ca iti poti acoperi 90% din nevoi cu masina electrica fara batai de cap, pentru restul de 10% fie trebuie sa faci niste „compromisuri” de tipul: planificare mai buna, asteptat la incarcare fie, daca ai un drum foarte lung, si toate astea nu iti suna bine, sa inchiriezi ceva.

A trecut si iarna cand autonomia era intre 200 si 280 km si a venit vremea calda iar masina electrica parca e alta. Acum, odata cu caldura dar si cu un update de software pot sa fac chiar 400 km cu un plin.

Am mai vorbit despre toate astea in clipurile mele pe YouTube, las cateva si aici, dar le gasiti pe toate pe canal dar si alte povesti pe blogul Electromobilitate.

In curand plecam in Grecia cu Zoe, din Timisoara in Thassos. Va fi cel mai lung drum parcurs de noi cu masina electrica, dar suntem entuziasmati amandoi. Ne bucuram de fiecare pauza de incarcare pentru a vedea locuri noi, a ne intinde oasele sau pentru a bea o cafea buna.

Am facut si un video in care spuneam de ce cred eu ca masina electrica nu e pentru toata lumea, insa noua ne place, iar urmatoarea masina va fi tot electrica. Inca nu stim daca o vom vinde pe Zoey sau nu.

Altfel, se pare ca UE vrea sa puna capat masinilor pe combustie interna din 2035. Adica peste 14 ani… timp suficient pentru pus infrastructura la punct, care nu e nici pe departe ideala, trebuie sa recunosc. Insa probabil se vor mai vinde foarte multe hibride si plug-in-uri, nu doar electrice. Asa ca producatorii de masini vor mai profita in continuare de schimburi de ulei si filtre o vreme.

Voi ce masini mai conduceti?