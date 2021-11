ViewSonic VP3481a – monitor MVA curbat bun pentru multimedia si productivitate

Monitorul curbat de 34 inch al celor de la ViewSonic l-am folosit în ultimele câteva săptămâni atât pentru lucru cât și pentru puținele ore de gaming pe care le-am avut la dispoziție.

Deși nu sunt un mare fan al monitoarelor curbate, în compania acestui specific model m-am simțit în largul meu. Ecranul de 34 inch de tip ultra-wide are o curbură lină de 1800R, care alături aspect ratio-ul de 21:9 te ademenește în utilizare. Utilizat pe un birou cu o lungime de 75 cm, tot ecranul este acoperit de câmpul vizual al ochilor. Rezoluția utilizată este de 3440×1440 și are o rată de reîmprospătare de 100Hz. Este primul monitor pe care îl utilizez cu panou de tip MVA. Comparativ cu tehnologia IPS, acesta oferă un negru mai autentic, unde panourile de tip IPS sunt o idee mai slăbuțe, iar la capitolul culori IPS are un mic avantaj peste MVA. Diferențele nu sunt notabile, așa că dacă nu puteți măsură direct culorile și calibrarea ecranelor, veți spune că este un panou IPS. Mai multe despre diferențe și asemănări între ele puteți citi aici. Pentru ce am folosit eu monitorul – lucrat, câteva ore de gaming în recent cumpăratul Days Gone și articole scrise pe site plus analizat pozele făcute cu Motorola Edge 20 Lite pentru review. Nu am avut probleme cu redarea culorilor. Sunt naturale, contrastul este bun, iar unghiul de vizibilitate în regulă până la un unghi de 60 de grade. Așa cum este la modă cu orice monitor care se respectă, la pachet vine însoțit de un raport legat de calibrarea culorilor.

Rată de reîmprospătare de 100hz face ca tot conținutul să ruleze lin pe ecran și este acceptabilă și pentru un gamer non-competitiv. Pe partea de gaming experiența mea în Days Gone a fost surprinzător de plăcută. Curbura și lățimea monitorului adăugând la atmosfera în cazul unui titlu survival și o experiență similară am avut în arcade-ul Forza Horizon 3. Este certificat AMD FreeSync astfel că dacă dețineți o placă video AMD veți avea un avantaj și o rată de reîmprospătare dinamică. Pentru jocuri non competitive și care pun accentul pe imersiune aș spune că acest monitor are un as în mânecă prin aspectul ultrawide si curbură.

Partea de productivitate este ajutată de software-ul vDisplay Manager. Meniul monitorului disponibil pe butoanele fizice poate fi accesat și din acest software. În plus, acesta va permite să afișați pe ecran conținut de la două surse simultan sau să împărțiți ecranul în 2, 3 sau mai multe sub-sectoare pentru activitățile multi-tasking. Astfel poate ține locul a două monitoare. Aspectul ultrawide îl ajută și aici, împărțit în două ecrane mai mici acestea păstrează un aspect ratio mai tradițional iar conținutul este ușor de urmărit pe el, plus că nu mai există nici un fel de întrerupere între ele.

Tot la partea de ecran și specificații merită menționat contrastul dinamic de 50.000.0000 la 1, luminozitatea 400cd/m2, faptul că este anti-glare și are un timp de răspuns de 5ms gtg. Este certificat HDR10, iar setările pentru culori sunt accesibile din meniul monitorului.

Pe partea de design este atractiv cu un design minimalist. Rama are o grosime uniformă pe laterale și în partea de sus, iar butoanele pentru meniu sunt așezate în colțul dreapta jos sub ecran. Tot în partea de jos, central sunt prezente două difuzoare de 5W. Piciorul de susținere al monitorului este solid și mi-ar fi plăcut să aibă un compartiment pentru pixuri pe el căci era loc suficient. Se poate regla pe înălțime 130 mm și pe laterale la un unghi maxim de 130 de grade. Este limitat la un unghi de 6 grade în jos și 21 de grade în sus.

În materie de porturi acest monitor stă excelent. Avem 2 porturi HDMI HDCP2.2 care suportă conținut ultra HD 4K, un DisplayPort, două porturi USB tip A, un port LAN și un port USB tip C. Principala atracție este portul USB tip C, care oferă încărcare la 90W. De asemenea, conectarea portului USB tip C la un laptop este suficientă pentru asigurarea alimentării, a imaginii și a sunetului. Astfel, scăpați de o mulțime de alte cabluri. Eu m-am jucat puțin cu acest port alături de Samsung DeX, varianta existentă pe un Galaxy S10+ și am conectat un mouse și o tastatură în porturile USB ale monitorului. Singurul dezavantaj întâlnit aici este că DeX nu știe rezoluția 3440×1440 și nu se poate schimbă. Nu e vina monitorului, ci o limitare momentana a DeX-ului.

În materie de cabluri nu trebuie să va faceți griji încât la pachet avem pe lângă cablul de alimentare un cablu USB tip C mama-tată, unul DisplayPort și unul HDMI.

VP3481a este un monitor bun la toate și o plăcere în utilizare. Culorile sunt foarte bune pentru cei care doresc editare foto, rată de reîmprospătare de 100Hz suficient de modernă pentru jocuri single-player și conținut multimedia, porturile, în special cel USB tip C îl fac futureproof, iar suita software te ajută să storci maximul din el. Site-ul oficial recomandă un preț de 765$ pentru acesta, iar în România l-am găsit momentan la Vexio la prețul de 4600RON.