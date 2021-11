Motorola Edge 20 Lite – un Android curat și accesibil, dar…

Motorola este un nume cu greutate în domeniul telecomunicațiilor. În 1930 a creat unul dintre primele radio-uri de mașini, în 1940 primul walkie-talkie, în 1956 primul pager iar în 1973 primul telefon mobil. Astfel a avut o impact foarte mare asupra calității vieții noastre și a metodelor prin care comunicăm.

Divizia de telefoane mobile a fost un adevărat rollercoaster în ultimele decenii: de la aproape o absența de pe piață la apartenența de Google sau mai apoi de Lenovo. În prezent gama de telefoane mobile Motorola echipate cu sistemul de operare Android se găsesc pe piață acoperind cele trei mari piloane: entry-level, mid-range și flagship. Cristi deja v-a vorbit de actualul model flagship Edge 20 Pro aici, iar astăzi eu îmi voi prezența gândurile la cald după câteva zile de Edge 20 Lite – un model situat la începutul categoriei mid-range.

Puncte Pro

Ecranul telefonului este protejat cu sticlă Gorilla Glass 3, iar rama și spatele telefonului sunt produse din plastic. Cred că am trecut de momentul în care strâmbam din nas când nu avem sticlă sau metal pe spatele telefonului și putem accepta un plastic de calitate. Construcția îi permite să fie ușor de ținut în mâna, să nu alunece și nici să nu adune amprente pe spate. Designul este minimalist, iar despre modului camerei foto vorbim puțin mai târziu. Senzorul de amprenta este integrat în butonul de deblocare aflat pe partea dreapta. Alături de acesta avem butonul de volum, iar pe partea stânga avem un mic buton pentru Google Assistant care a primit o dimensiune specială pentru a nu fi apăsat accidental. Prezintă slot card SD și jack de 3.5mm, iar în cutie găsim încărcătorul rapid de 30W și o husă de cauciuc. Câteva aspecte care au „murit” demult în rândul multor flagship-uri.

Edge 20 Lite rulează o varianta foarte apropiată de stoc Android 11. Mie mi se pare că această decizie este una dintre principalele puncte atractive la telefoanele din gama Motorola. Au fost inserate mici personalizări doar unde era cazul. Una dintre această este aplicația Moto, care va ajută utilizatorul să personalizeze interfață telefonului după bunul plac și îi va oferi informații despre partea de software. A două aplicație este RAM boost, care va permite folosirea a 2GB din memoria internă pe post de RAM. Se pot alege și aplicațiile care să fie prioritizate pentru acest boost de performanță. În rest, suită de aplicații Google este prezența pe telefon. Apreciez simplitatea și fluiditatea interfeței. Principiul less is more este aplicat destul de bine de către Google în Androidul stoc.

Ecranul de 6.7 inch OLED compatibil HDR10 și cu o rată de reîmprospătare de 90Hz se comportă bine și prezintă culori aprinse, plăcute ochiului. Rezoluția acestuia este 2400×1080 și răspunde prompt la comenzi. Nu este curbat, iar vizibilitatea a fost bună în orice scenariu de utilizare.

Androidul stoc și ecranul la 90hz rulează fluid datorită celor 8GB memorie RAM și a procesorului Mediatek Dimensity 720 5G realizat pe o tehnologie de 7nm. Acest Dimensity 720 este o alternativă la Snapdragon 720G cu marele avantaj că beneficiază de rețeaua 5G și viteze mai bune pentru internet. Este un procesor suficient de potent pentru activitățile unui utilizator de rând care consumă conținut de pe YouTube, folosește WhatsApp, GMaps, citește știri și articole de pe telefonul mobil sau joacă 10-15 minute un joc casual între stațiile busului. Memoria interna de 128GB este suficienta pentru majoritatea utilizatorilor si standardul actual pentru mid-rangere.

Fotografiile sunt la limita: nici impresionante dar nici rele. Partea software le atinge foarte puțin și au un aspect mai fad. Culorile nu sunt saturate precum la alte telefoane, dar nici nu sunt reproduse ca la carte – vedeți poza cu bicicleta unde a luat o tentă roz-mov. Își face datoria dar nu e telefonul mid-range care trebuie cumpărat pentru experiența foto in ciuda senzorului de 108MP.

Filmarea la rezoluția 4K se poate realiza la maxim 30 de cadre pe secundă și oferă zoom digital 8x.

Calitatea video [email protected] și [email protected] nu excelează în segmentul atacat de Edge 20 Lite, dar sunt utilizabile cu un nivel de detaliu acceptabil. În special la 30 de cadre pe secundă e visibil efectul acuarelă.

Acumulatorul generos de 5000mAh te poate aduce la o autonomie de chiar 2 zile dacă îți dozezi utilizarea. Eu am reușit puțin peste o zi jumătate să-l folosesc cu un singur ciclu de încărcare. O jumătate de ora de încărcare asigură 45% din capacitatea acumulatorului, iar cu un screen-on-time între 6 și 7 ore eu spun că sunt niște rezultate bune.

Difuzorul este puternic, dar este unul singur…

Puncte Contra

…și astfel ajungem la punctele mai puțin plăcute. Majoritatea telefoanelor în segmentul acesta au deja difuzoare stereo. Desigur apreciez mai degrabă un difuzor mono de calitate decât stereo de calitate slabă. Cel de pe Edge 20 Lite e puternic, dar deja pare ciudat faptul că sunetul se aude dintr-o singură sursă în 2021.

Pozele realizate noaptea lasa de dorit.

Pozele ultrawide realizate cu senzorul de 8MP pierd din detaliu după cum era de așteptat, iar culorile păstrează același aspect șters.

În materie de selfie-uri, uneori nici măcar subiectul nu e redat suficient de detaliat.

Iar insula camerei foto putea fi făcută mai cu gust. Tot telefonul are o linie simplă și minimalistă, iar apoi ajungem la camera foto care e în nivele și chiar nu-l ajută la aspect.

Prețul momentan îl pune într-o poziție cu mulți concurenți, unde singurul avantaj pe care îl are este interfață curată. Aici intervine „dar-ul” din titlu: costă 1500Ron la Altex, iar varianta non lite superioară e 1600Ron. Pentru 100Ron în plus primești un procesor mai rapid, ecran la 144Hz, o camera ultrawide de 16MP și una telefoto de 8MP, care e inexistentă pe modelul Lite. Cu prețul actual e chiar pus la colț de alt model produs tot de Motorola.

Concluzii

Edge 20 Lite nu e un telefon rău pentru cineva care are nevoie de un ecran bun, performanțe bune ca daily-driver, Android curat și o autonomie de nădejde. Cu un preț competitiv este atractiv, la prețul actual mai bine va îndreptați atenția spre fratele mai mare cu 100Ron mai scump.