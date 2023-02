Am vizitat standul României de la Mobile World Congress Barcelona 2023

Dacă tt am fost la Mobile World Congress Barcelona 2023, am zis că merită să dau o fugă până la standul României.

Pentru cei care nu sunt familiari cu evenimentul, târgul are ca invitați nu doar companii, dar și state sau regiuni din lumea întreagă. Spre exemplu, pe lângă standul României, mai erau cel al Bavariei, al Țărilor de Jos sau al Taiwanului. Dacă vă întrebați pe unde era al Chinei, aflați că era în alt pavilion, nu lângă cel taiwanez. 😛

Ce am găsit acolo, vedeți în scurtul material pe care l-am încărcat mai jos. OK, or fi programate evenimentele mai târziu, dar lumea de la stand nu te băga în seamă dacă nu întrebai tu ceva anume. M-am plimbat pe acolo destul de mult, am admirat logo-uri de companii și persoane care stăteau la sau lângă standuri și… nimic. Nici măcar o invitație sau o întrebare nu am primit. Asta în condițiile în care, pe la alte standuri nu plecai fără niște invitații să asculți câte o prezentare sau chiar cu un mic dar.

Pe la stand am găsit și un roboțel care demonstra câte ceva pe acolo, dar e păcat că nu este nici el marketat cum trebuie:

Cam trist, nu-i așa…?