Vodafone mareste preturile abonamentelor (toate) si introduce in contract o clauza de indexare anuala a tarifelor in functie de inflatie

Potrivit Ziarului Financiar, Vodafone mareste preturile tuturor abonamentelor cu 6 lei. Insa schimbarea interesanta vine in contract, acolo unde, in premiera, este trecuta o clauza de inedxare anuala a tarifelor in functie de inflatie, cu cel mult 8%. De asemenea, clientii nu mai au dreptul de a rezilia contractul cand se indexeaza tarifele dupa inflatie.

Se pare ca este o noutate pe piata locala de comunicatii. Pana acum clientii puteau rezilia contractele fara sa plateasca despagubiri daca tarifele se mareau peste noapte. Acum nu se mai poate face asta iar Vodafone are dreptul sa mareasca preturile in fiecare an in functie de inflatie cu cel mult 8%.

Incredibil! Si ei spun ca fac asta ca sa mentina o calitate ridicata a serviciilor. Mi se pare dezgustator.