Vodafone a pierdut 2.2 milioane de clienti in doar 6 luni

Rasfoiam site-urile de la noi si am dat de stirea asta de la Radu. Se pare ca Vodafone a pierdut 2.2 milioane de clienti in ultimele 6 luni si a ajuns sa aiba mai multi utilizatori de abonament decat de cartela. De ce? Cum s-a ajuns aici?

Este o scadere foarte mare daca ne uitam pe grafice. Este ireal sa pierzi 2.2 milioane de clienti in doar 6 luni. Vodafone are acum 6.57 milioane de clienti pe partea de mobil, iar acum un an avea 8.6 milioane si acum doi ani avea 9.6 milioane.

Cei mai multi clienti pierduti au fost din categoria celor care foloseau cartele. Doar in perioada ianuarie-martie 2024 Vodafone a pierdut 1.4 milioane de clienti de cartela prepaid.

Asa cum spune si Radu, multi clienti probabil ca s-au dus la Digi sau la Yoxo, ca sunt populari. Digi mereu a atras clienti la portare si Yoxo e pe val de ceva timp. Gasiti stirea la el pe site, are si niste grafice acolo.