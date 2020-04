Volkswagen a anuntat colaborarea cu DU-Power New Energy din China pentru a produce statii de incarcare electrice mobile de pana la 150kW.

Vor fi produse in China si ulterior in Germania, urmand sa fie amplasate in zonele cu infrastructura slaba. Acestea se pot muta acolo unde este nevoie si au si baterii pentru a putea stoca energia atunci cand nu sunt conectate la curent.