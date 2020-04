In vremurile astea, gadget-urile refurbished sunt bune

Serios, eu consider ca sunt o solutie foarte buna si nu o numesc neaparat de compromis. Atat timp cat oferta este buna si pot avea un gadget mai ieftin, dar perfect functional, nu vad care ar fi problema.

Niciodata nu am fost fanul produselor second hand. Nu am recomandat nimanui gadget-uri SH decat daca provin din surse sigure. Insa refurbished am recomandat tot timpul si voi continua sa o fac. Consider ca aceste produse sunt mult mai bune decat unele SH despre care nu cunosti nimic, iar pretul poate fi chiar mai bun.

In unele situatii poti gasi produse refurbished noi la preturi injumatatite. Cum ar fi sa-ti cumperi un iPhone 11 Pro care costa nou 5200 lei in versiunea de 64GB, dar la jumatate de pret. Eu zic ca este o oferta mai mult decat decenta.

Atunci cand alegi sa cumperi un astfel de produs, primesti din start garantie ca totul functioneaza. De exemplu am gasit un iPhone XR de 64GB la 2679 lei cu garantie 12 luni la fenix.eco, iar nou costa 3599 lei la eMAG (fara reducere).

Un alt exemplu random este Huawei Mate 20 Pro la 1789 lei. La fel, garantie 1 an, telefon in stare foarte buna care nou costa peste 3000 lei.

Produsele refurbished nu trebuie privite ca o solutie de compromis. Din contra, ele trebuie vazute ca o solutie inteligenta si mai economica pentru buzunarul tau si mai prietenoasa cu natura. Piata este oricum aglomerata cu modele noi care sa lanseaza an de an, iar daca vom continua asa, natura o sa aiba un cuvant de spus.

Toti ne dorim telefoane performante, iar vremurile pe care le traim astazi nu sunt tocmai roz. Orice investitie trebuie gandita foarte bine. Consider ca daca vrei sa-ti cumperi un telefon de top, dar bugetul tau este limitat, poti sa urmaresti si ofertele de telefoane reconditionate. Ai sanse mari sa gasesti un telefon potrivit pentru tine la un pret mult mai mic decat daca l-ai cumpara de nou.

Ca sa va faceti o idee despre piata de telefoane reconditionate, in Franta si Germania acestea au reprezentat 10% din piata in 2019. In Europa de Est sunt destul de populare, iar trendul este in crestere. Piata telefoanelor reconditionate va creste de la 27 miliarde de dolari in 2019 la 67 de miliarde de dolari in 2023, potrivit IDC.

Cat despre magazinul fenix.eco pe care vi l-am recomandat mai sus:

„Fenix.eco este un magazin online dedicat cumpărătorilor inteligenți. Fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea, clienții noștri pot economisi până la 50% din valoarea telefonului. Am încorporat principiile economiei circulare în modelul nostru de afaceri, ceea ce face ca soluția să fie și mai adecvată acestor vremuri dificile”, a declarat antreprenorul în serie și business angel-ul Grégoire Vigroux. Acesta este co-fondator al startup-ului fenix.eco împreună cu un fost manager din cadrul Amazon, Adrien Arnoux.

Sunt curios ce parere aveti voi despre aceste produse. Imi sustin in continuare ideea ca mai bine alegi un telefon reconditionat la care primesti garantie decat un telefon second hand despre care nu ai nici o informatie concreta, nu ai garantie si poate a fost furat.