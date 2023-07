Vreti sa va cumparati iPhone 15? Atunci trebuie sa faceti precomanda neaparat!

Cine nu si-a cumparat pana acum un iPhone nou nu intelege cat de greu este sa pui mana pe unul in primele luni de la lansare. Oricum pretul nu o sa scada, asadar asteptarea nu merita. Conform informatiilor, iPhone 15 va avea o productie limitata la inceput si automat stocuri mai mici.

Va recomand sa faceti precomanda daca vreti neaparat un iPhone 15 in 2023, altfle s-ar putea sa gasiti stoc prin 2024. Bine, asta se intampla in fiecare an. Daca nu faci precomanda nu mai gasesti stocuri dupa lansare nici dupa 3-4 luni. Asta se intampla in mod normal, insa acum s-ar putea sa fie si mai rau.

Se pare ca din cauza ecranelor produse de LG, seria iPhone 15 nu va fi disponibila in multe exemplare la lansare. Chiar daca si Samsung ofera ecrane pentru iPhone 15, problemele lui LG legate de fiabilitate pun bete in roate.

Sfat personal: banii pe card, precomanda fix cum a aparut telefonul pe eMAG si asteptati sa ajunga. De obicei ajunge in maxim o saptamana de cand a fost lansarea din Romania. Sau puteti sa va puneti la coada la iStyle si sa cumparati fix in ziua lansarii, baietii au stocuri suficiente teoretic. Anul trecut au avut.