Waze are logo nou

Acum opt luni, adică la început de octombrie 2019 AP (Ante Pandemie) vă întrebam care este programul de navigație pe care îl preferați. 44% dintre voi ați răspuns atunci Waze.

Mi-am adus aminte ieri despre asta, în timp ce îmi reinstalam aplicațiile pe telefon (pe scurt, am trecut pe versiune Stable OxygenOS, dacă tot nu mai pup vreun Beta release pe OnePlus 6!). Ei bine, în timp ce intruduceam credențialele în aplicație, am descoperit că avem parte de un logo nou, mai… aplatizat. În plus, sunt ceva intervenții și la nivel de culori, dar și la pictograme: Nu vreau să mă înțelegeți greșit – grafica este importantă și dă bine să mai reîmprospătezi ceva. Doar Google – că ei dețin și Waze – numai ce updatase grafica și logo-ul Maps, prin februarie, chiar înainte de Covid-ul care ne-a închis prin case. Cu toate acestea, aș prefera niște funcționalități noi – gen să pot alegedrumul și modelul de mașină, iar aplicația să îmi spună unde să alimentez mai ieftin, unde este carburantul mai calitativ sau cât mă costă tot drumul. Pentru cei care ați mai folosit, poate vă sună cunoscut viamichelin.com. Iată ce îmi zice site-ul respectiv despre călătoria mea viitoare, spre Luncasprie, Bihor:

