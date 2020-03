WhatsApp primeste Dark Mode

Dark Mode pentru WhatsApp a iesit din beta atat pentru Android cat si iOS.

Actualizarea ar trebui sa fie disponibila la nivel mondial, iar pe Android 10 si iOS 13 ar trebui sa se aplice automat daca aveti din setari activat deja Dark Mode pentru sistemul de operare. Pe Android 9, se poate activa din Settings -> Chats ->Theme.

Conform dezvoltatorilor, Dark Mode a fost optimizat pentru a reduce stresul la nivelul ochilor si a elimina momentul acela putin deranjant cand te afli de exemplu la film si doresti sa citesti un mesaj nou primit pe WhatsApp – stim cu totii cum se lumineaza telefonul si cat de deranjant poate fi pentru unele persoane mai sensibile.

Pentru Android 10 in Romania actualizarea aparent nu este inca disponibila in momentul in care scriu aceste randuri si cel mai recent „release notes” al aplicatiei pe Play Store este din 18 februarie.



[sursa]