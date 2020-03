OPPO Find X2 se lanseaza in doua zile

OPPO este una dintre companiile chinezesti mai putin cunoscute, dar care aduce tot felul de inovatii in prim-plan. De fapt, cred ca asta este chiar strategia lor, sa poata promova ceea ce altii, gen OnePlus, vor implementa in productia de masa. Ultimul exemplu discutat pe site-ul nostru este cel al telefonului fara butoane si cu camera foto integrata in display.

Revenind la subiectul initial, producatorul chinez are in plan lansarea unui nou terminal – Find X2 – chiar peste doua zile. Specificatiile si un mic teaser sunt deja pezente in mediul online:

OPPO a facut investitii majore in domeniul R&D pentru a crea și produce noua serie. Si au facut asta, spun ei, luand in considerare feedback-ul primit de la clienți cu privire la toate produsele sale. OPPO Find X2 va integra cel mai avansat ecran dezvoltat de acestia pana in prezent, care pune accent pe rezoluție, rata de improspatare a imaginii, culoare si HDR.

Modelul Find X2 Pro va dispune de un senzor de imagine de top, personalizat, si va include tehnologie de top din domeniul foto.In plus, seria Find X2 vine cu procesor 5G – Qualcomm Snapdragon 865.

