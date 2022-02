Windows 11 poate rula pe Android 13

Printre funcționalitățile noi introduse în Android 13 se numără și posibilitatea rulării altor sisteme de operare într-o mașină virtuală. Opțiunea este deja disponibilă în primul developer preview, însă într-un stadiu semi-funcțional. Un dezvoltator a reușit să instaleze Windows 11 ARM pe un Pixel 6, iar din spusele acestuia performanța este foarte apropiată de cea nativă. Sistemul de operare este complet funcțional și lipsit de probleme de stabilitate, singura excepție fiind accelerarea GPU, care momentan nu poate fi activată.

— kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022