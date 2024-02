Windows 11 suporta Wi-Fi 7

Microsoft a adaugat suportul pentru Wi-Fi 7 pe Windows 11, iar in scurt timp update-ul va ajunge la toata lumea. Dispozitive Wi-Fi 7 deja exista.

Wi-Fi 7 se mai gaseste in Windows si sub numele IEEE 802.11be Extremely High Throughput si ofera viteza, fiabilitate si eficienta. Aliana Wi-Fi a introdus Wi-Fi Certified 7 chiar anul acesta in ianuarie si a estimat ca 233 de milioane de dispozitive vor intra pe piata in acest an, urmand ca pana in 2028 sa ajunga la 2.1 miliarde de dispozitive.

Primele dispozitive cu Wi-Fi 7 vor fi tabletele, telefoane, PC-urile si AP-urile vor fi primele care vor oferi Wi-Fi 7, de aici si graba pentru a introduce suportul software pentru Wi-FI 7 in Windows