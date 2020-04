The Witcher 3 demonstreaza ca PC-ul inca mai are un cuvant de spus

The Witcher 3 a fost lansat in 2015 si in 2019 a ramas un joc popular in continuare, ajutat pe alocuri si de primul sezon al serialului cu acelasi nume produs de Netflix.

Cele mai recente cifre de vanzari arata insa un lucru foarte interesant, cu care foarte putine jocuri se pot lauda: vanzarile pe platfoma PC au fost mai mari decat toate cele de pe console la un loc in 2019. Witcher 3 este unul din putinele cazuri cand un joc bun si care va ramane o referinta s-a bucurat de un succes binemeritat.

Performanta obtinuta de acesta a ajutat studioul CD Projekt Red sa ramana profitabil si sa investeasca suficient timp si resurse in cel mai nou proiect pe care il au in dezvoltare: Cyberpunk 2077, care conform acestora se va lansa in septembrie si nu este influentat de Covid-19.

