Wolt, lansat oficial astăzi în România

De astăzi, Wolt este lansat oficial în România, înlocuind complet platforma Tazz.

Această tranziție marchează finalizarea integrării brandului românesc în ecosistemul global Wolt, parte a companiei DoorDash.

Procesul de rebranding a început încă din aprilie, iar începând cu această dimineață, aplicația Tazz nu mai este funcțională, utilizatorii fiind redirecționați către noua aplicație Wolt. Clienții beneficiază acum de acces la o interfață nouă, servicii extinse și campanii promoționale adaptate pieței locale.

Wolt vine cu o promisiune de livrare rapidă, opțiuni diversificate și suport pentru restaurante și comercianți locali, oferind o experiență digitală modernizată. În plus, utilizatorii noi au parte de oferte de lansare atractive și reduceri exclusive pentru comenzile plasate prin aplicația Wolt.

Prin această lansare, România devine oficial una dintre piețele active ale Wolt, alături de alte 25 de țări în care serviciul este deja disponibil.

Am intrat și eu în cont, așa că am văzut că nu mai am acolo voucherul de 25 lei primit la instalarea aplicației, dar nici nu pot să fac claim la cel de 30 de lei, care e valabil acum. Posibil să fie o problemă cu platforma, la lansare. Revin eu când chiar am nevoie să comand ceva și văd cum e. 🙂

Pe de altă parte, am observat că au și program de referral, ceea ce nu țin minte să fi văzut la Tazz. Așa că, dacă vreți să vă instalați aplicația și să vă faceți cont Wolt, puteți folosi codul meu – C9EFA9E – și primim amândoi câte 15 lei pentru fiecare dintre primele trei comenzi de livrare la care îl utilizați.