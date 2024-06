Xbox Games Showcase: Doom The Dark Ages, Perfect Dark, Gears of War, Fable și multe altele

Doom, Call of Duty, Stalker 2, Dragon Age, State of Decay, Assassin’s Creed Shadows, Diablo IV Expansion, Age of Mythology Retold: Xbox tocmai a măturat pe jos cu State of Play și Summer Games Fest.

Gamingul se află pe o muchie de cuțit de o perioadă bună de timp. Jocuri neterminate făcute doar pentru a mulge bani și studiouri închise ceea ce au dus la nemultumiri majore in randul gamerilor.

Ieri, pe 9 iunie, Xbox a tinut un showcase unde a prezentat ce urmeaza pentru consola proprietara precum si pentru PC. Eu unul am terminat de urmarit evenimentul cu zambetul pe buze – rip and tear until it’s done again! Mai jos va las trailerele.