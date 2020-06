Xiaomi Mi Band 5 a fost prezentat

Pretul a ramas acelasi ca in cazul lui Mi Band 4, iar imbunatatirile sunt considerabile.

Versiunea non NFC va costa 26$, in timp ce varianta cu NFC are pretul recomandat de 30$.

Primul upgrade considerabil peste varianta Mi Band 4 este incarcarea – aceasta este magnetica, astfel ca se poate incarca fara a fi nevoie de a-i scoate cureaua. Al doilea upgrade este ecranul, care este de tip AMOLED si are acum 1.1 inch comparativ cu 0.95 inch pe Mi Band 4. Autonomia bateriei garantata de Xiaomi este de 14 zile.

De asemenea, senzorul pentru detectarea batailor inimii va avertiza utilizatorul daca detecteaza anormalitati, iar pentru calitatea somnului, prezinta tehnologia REM. PAI (Personal Activity Intelligence) va oferi informatii legate de activitatile sportive pe care le-ati efectuat si impactul asupra sanatatii generale.

Lansarea este programata pentru 18 iunie.