YouTube Premium și Premium Lite: ce primești prin abonamentele în 2025

YouTube Premium continuă să investească masiv în experiența de streaming, oferind abonaților noi beneficii, multe dintre ele disponibile de acum și pe televizoare smart și pe console de jocuri.

Odată extinse, funcțiile permit un control mult mai profund asupra vizionărilor – de la reglarea rapidității de redare cu pași de 0,05 ori, până la 4x (înainte era doar dublu), pe toate platformele (Android, iOS, web și pe televizoare), până la „Jump Ahead”, care sărite peste „mormanurile” de fillere și duce direct în partea esențială a videoclipurilor, acum accesibilă și pe dispozitive smart din living. Altă noutate: audio îmbunătățit, disponibil pe clipuri oficiale de muzică și „Art Tracks”, fiind activat automat pentru abonații Premium (se poate dezactiva în setări).

Pentru Shorts, au intrat în toamnă optiunea de descărcare automată a celor mai vizionate Shorts (în funcție de istoric) și picture-in-picture pentru utilizatorii de iOS, facilități până acum accesibile doar pe Android sau prin programele de experimente. Pe măsură ce funcțiile de inteligenta artificială se extind, Google anunță și programul YouTube Labs, care le permite unor abonați să testeze primele experimente cu AI în aplicație, înainte de lansarea pe toată platforma.

Pentru cei care nu-și doresc să investească în integralitatea beneficiilor, dar doresc totuși să nu mai pățească reclame în mod constant, a apărut și o variantă economică – YouTube Premium Lite. Aceasta se adresează consumatorilor care nu au nevoie de YouTube Music Premium, de redare în fundal sau de descărcare offline, ci doar de scăderea drastică a reclamelor din clipurile principale, acest nivel costând aproximativ jumătate din prețul standard. Diferența este semnificativă: prin Premium Lite, vezi tot cu reclame (o parte din ele), dar mai puține – dar scapi de cele enervante de la început și mijlocul clipurilor uzuale de lifestyle, educație, gaming și altele. Nu primești YouTube Music Premium, nu descarci, nu redai în fundal și, la unele clipuri, în special cele de muzică și Shorts, reclamele rămân prezente.

În schimb, dacă plătești integral, ai totul ad-free, cu redare în fundal, descărcare offline, liste în coadă, integrare cu YouTube Music și capabilități precum „Skip Ahead” (treci rapid la părți cheie din video), acces la noutăți experimentale, „Jump Ahead” și beneficii specifice creatori precum „YouTube Kids” ad-free. Aceste extra-usabilități se potrivesc celor care vizualizează mult, ascultă muzică, lucrează multitasking sau călătoresc fără conexiune.

Diferența dintre cele două abonamente este clară:

Premium Lite – pentru cei care vor doar să scape de reclamele deranjante din clipurile obișnuite, fără muzică, descărcare sau background play, la un preț mai mic.

Premium Full – pentru heavy users, music lovers, multi-taskers, pentru a profita de tot ce oferă platforma fără nicio reclamă nicăieri, plus YouTube Music integrata, descărcare, background play, acces offline, 4K premium, recomandari mai detaliate și acces la toate programele experimentale și AI.

