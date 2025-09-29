Opinie nepopulară: prefer livrarea cu Poșta Română celei la easybox, pentru comenzile de pe Temu

Am tot scris aici despre comenzile pe care le-am plasat pe Temu, ba chiar avem și o serie întreagă dedicată unor chilipiruri găsite pe site-ul chinezesc.

Prin urmare, cei care urmăresc site-ul nostru știu deja că sunt cumpărător frecvent de la ei. Acum ceva vreme au decis să livreze la easybox, dar și cu Poșta Română. Asta pe lângă clasicele firme de curierat care ne aduc pachetele de la ei – Cargus, Fan sau altele.

Ei bine, într-o lume în care toți fug după livrare rapidă, notificări în timp real și cutii de metal cu coduri SMS, eu aleg Poșta Română. 😛 Da, pentru comenzile de pe Temu, prefer să primesc coletul acasă, livrat de poștaș, decât să mă deplasez până la un easybox Sameday aflat la kilometri distanță.

Sună ciudat? Ei bine, aflați că nu este deloc așa. Am un easybox la cinci minute de mine, altul la opt minute, ambele la mine în Șag. La toate comenzile mele de pe eMAG, sau de la alți furnizori care livrează la easybox, produsele mele ajung la unul dintre cele două menționate de mine. Ei bine, în cazul Temu, livrarea se face la un alt locker, din satul vecin, la 10 minute distanță. Nu înțeleg logica, am discutat și cu cei de la Sameday și cu cei de la Temu, dar ambele părți au ridicat din umeri și au zis că ceilalți sunt de vină. Am vorbit și cu soferul Sameday care vine la mine în zonă, dar nici el nu știe de ce. A zis doar că el le duce unde îi apare în aplicația lor…

Pe de altă parte, Poșta Română are oficiul la trei minute de mine, dar de majoritatea dăților când au livrat ei coletele de pe Temu, le-au adus la mine acasă. Prima dată, chiar un factor poștal din Timișoara a venit la mine acasă și mi-a înmânat comanda. Știu că era de acolo pentru că mi-a spus el, după ce l-am întrebat de când a cumpărat Poșta din Șag mașini de livrare. 🙂

Știu, nu e cool. Nu e tech. Nu e „eficient”. Dar e comod. Poșta Română, cu toate hibele ei, are un avantaj pe care Sameday nu-l poate egala: livrarea la domiciliu. Nu trebuie să ies din casă, nu trebuie să caut un easybox din alt sat în ploaie, nu trebuie să mă sincronizez cu programul de ridicare. Coletul vine la ușă. Simplu.

Nu spun că easybox-ul e inutil. E o soluție bună pentru cei care sunt mereu pe drumuri. Dar nu e universal valabilă. Și nu ar trebui să fie considerată ca fiind singurul standard.

Cine știe, după ce au introdus opțiunea de plată cu cardul și pe cea de a depune numerar pe orice card, poate serviciul național de poștă va ajunge și el în mileniul trei cu toate serviciile lor…

PS: Pentru toate distanțele am folosit Google Maps pentru a calcula timpul pentru transport cu mașina. Cum unul dintre lockere e în alt sat, e posibil să dureze mai mult, pentru că ies de câteva ori de pe drumuri cu prioritate, iar dacă e trafic, asta mă va întârzia puțin.