Z41 COM – mai mult decat un videointerfon

Daca stai la casa si te numeri printre norocosii care au si curte, e de preferat sa ai montat si un videointerfon. Asa poti sa vezi din casa cine te cauta, poti sa vorbesti cu persoana de la poarta si sa ii deschizi fara a fi nevoit sa te deplasezi pana acolo. In plus, daca ai o aplicatie instalata, poti sa faci acest lucru si de pe telefon, de oriunde, din locuinta sau din afara acesteia.

Pe langa confort, videointerfonul asigura si un grad sporit de securitate deoarece ai posibilitatea sa vezi cine te cauta si sa decizi daca ii permiti sa intre sau nu. Acest lucru se poate dovedi foarte util daca, de exemplu, iti lasi copiii singuri acasa; poti sa ii inveti cum sa decida cui sa deschida sau poti sa deschizi chiar tu, de pe telefon dupa ce verifici cine e la intrare. Ma gandesc cat de util era un videointerfon pentru iezii lui Creanga si cum ar fi plecat lupul cu coada intre picioare! 😉

Dar daca ai o casa inteligenta, in care diverse sisteme din locuinta sunt interconectate si comunica intre ele? Atunci poti sa optezi pentru un touch screen multifunctional prin care controlezi sistemele instalate in locuinta, care sa aiba si functia de videointerfon integrata.

Un astfel de touch panel este Z41 COM de la producatorul spaniol Zennio (in Romania prin partenerul AMAVYS PROJECT). Prin cele 96 de functii disponibile, poti regla temperatura ambientala, poti controla sistemele de umbrire, aerul conditionat sau iluminatul din orice incapere din locuinta. Cu un design modern, minimalist, se poate integra usor in aproape orice spatiu, fiind nu doar practic cat si placut vizual.

Multumita integrarii sistemului de interfon Zennio GetFace IP, touch panel-ul Z41 COM poate fi utilizat si ca videointerfon. Prin microfonul integrat, poti sa comunici cu persoana care apeleaza la poarta si sa ii deschizi. Daca zgomotul ambiental este deranjant, poti sa reglezi nivelul sonor in timpul convorbirii.

Toate functiile dispozitivului pot fi controlate si de la distanta, de pe smartphone sau tableta, printr-o aplicatie dedicata. In plus, primesti notificari in cazul in care apar scurgeri de gaze, este detectat un incendiu sau pericol de inundatie. Mi se pare foarte util faptul ca, din aceeasi aplicatie, poti sa controlezi toate functiile dispozitivului, adica, practic toate sistemele inteligente instalate in casa. Mai multe aplicatii pentru controlul diferitelor sisteme ar fi mai dificil de gestionat si nici nu ai avea o privire de ansamblu asupra locuintei.

Daca nu esti acasa si cineva suspect iti suna la videointerfon, prin aplicatie, poti sa aprinzi luminile si sa pornesti muzica, simuland prezenta in locuinta pentru a descuraja eventualii intrusi care iti cerceteaza casa. Si alte sisteme de securitate pot fi integrate pentru un plus de siguranta: camere video IP sau sisteme de alarma la efractie.

In ziua de azi, ne dorim sa avem cat mai multe dispozitive smart care sa gandeasca si sa actioneze pentru noi, ca sa ne putem concentra pe lucrurile pe care le consideram cu adevarat importante. Conceptul de Smart Home nu mai este o notiune SF, ci o realitate tangibila care ne poate usura viata. Tot ce trebuie sa facem este sa gasim solutiile care se pliaza cel mai bine pe nevoile noastre.