Zvon: Galaxy S21 va avea ecran OLED transparent si camera foto frontala ascunsa sub display

Un zvon care circula pe internet de cateva zile ne readuce in prim plan camerele foto ascunse sub display. Se pare ca Samsung va fi prima companie care va prezenta un telefon ce va avea ecran OLED transparent si camera foto ascunse in el.

Anul trecut au tot umblat filmulete cu telefoane chinezesti precum Oppo sau Xiaomi care ne aratau ca tehnologia exista. Perfect adevarat, doar ca stadiul de dezvoltare era la inceput si telefoanele erau prototipuri.

Anul acesta vor intra in productie ecranele OLED transparente sau semi-transparente. Zvonurile spun ca anul viitor vom vedea un Galaxy S21 cu un astfel de ecran si cu camera ascunsa sub el. Eu sunt de alta parere.

Din experienta si din tehnologiile pe care le-am vazut in ultmii ani sunt destul de sigur ca Samsung nu va risca sa introduca pe piata o tehnologie noua pe un flaghisp. Cel mai probabil anul viitor vom vedea un Samsung din seria Galaxy A cu acest ecran semi-transparent, iar in toamna anului viitor vom vedea tehnologia revizuita pe un Note 12.

Dupa ce va testa piata cu modelul din seria A si va primi feedback-uri de la utilizatori si jurnalisti, Samsung va remedia problemele si va livra versiunea 2.0 pe un flaship. Asta este ceea ce cred eu deoarece Samsung a mai procedat asa in trecut.