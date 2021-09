Top 10 cele mai bune telefoane pentru poze si filmari

Atunci cand vorbim despre cele mai bune camere foto implementate pe telefoane, subiectul este cat se poate de personal. Fie ascultam de review-urile facute de oamenii din industrie, fie ne uitam la clasamentul DxOMark.

Daca urmariti review-urile realizate de oamenii din afara, dar chiar si de la noi, o sa vedeti ca fiecare va spune ca telefonul x are cea mai buna camere foto ever. MKBHD a spus ca iPhone 13 are cea mai buna camera foto/video. In acelasi timp, site-ul DxOMark spune altceva.

De asemenea, alte persoane spun ca Pixel are cea mai buna camera foto si se bate de la egal cu iPhone-ul. Altii spun ca Samsung S21 Ultra este preferatul lor. In toata ecutia asta exista si putina subiectivitate.

Daca ma intrebati pe mine, iPhone-ul realizeaza cele mai bune fotografii (ofera o naturalete pe care nici un alt telefon nu o ofera) si este urmat doar de Pixel si de Samsung.

Totusi, site-ul DxOMark, pe care multi inca il iau in serios (cred ca ne-am prins toti ca producatorii platesc bani grei sa apara in top) spune altceva.

Topul arata asa:

Huawei P50 Pro – 144 Xiaomi Mi 11 Ultra – 143 Huawei Mate 40 Pro+ – 139 Apple iPhone 13 Pro – 137 Huawei Mate 40 – 136 Asus Smartphone for Snapdragon Insiders – 133 Xiaomi Mi 10 Ultra – 133 Huawei P40 Pro – 132 Oppo Find X3 Pro – 131 Vivo X50 Pro+ – 131

Personal imi este foarte greu sa cred ca un Xiaomi sau un Huawei realizeaza fotografii mai bune decat un iPhone, Pixel sau S21 Ultra. De fapt, sunt sigur ca nu merita deloc pozitiile actuale in clasament. Este doar parerea mea, sariti cu hate cat vreti, dar stiu ce am vazut si ce am testat.

Numarul mare de MP nu inseamna neaparat poze mai clare. Cel mai bun exemplu este senzorul de 108MP de la Xiaomi si Samsung care in practica ofera fotografii mai slabe decat un Pixel de 12MP sau un iPhone tot de 12MP. Pentru ca nu doar MP conteaza ci si senzorul si procesarea ulterioara.