Review Acer Predator Helios 700 – RTX 2080 si i9-9980HK

Am pus mana pe un laptop senzational de la Acer, un model deosebit, bine echipat, cu un design care din partea mea primeste o fabrica de laude. Este ceva ce probabil nu ati mai vazut, o idee buna de la Acer care costa mult, foarte mult. Este vorba de Predator Helios 700, asa cum ati citit si in titlu, cu un procesor si o placa video foarte puternice. Asta nu este tot, laptop-uri cu hardware puternic am tot vazut si o sa vedem. Grele, cu sisteme de racire foarte mari, dar care pot tine locul unui desktop in orice activitate.

Asa este si Helios 700. Insa pe langa hardware-ul senzational, nu cred ca are rost sa discutam atat de mult despre performante pentru ca doar citind specificatiile ne putem da seama ca poate rula orice, trebuie sa vorbim si despre desgin. Pentru ca Acer are acolo in Asia o echipa de dezvoltare si proiectare foarte buna.

Specificatii

Procesor Intel Core i9-9980HK 2.4GHz

Placa video RTX 2080

32GB RAM

Stocare HDD 2TB Seagate + 1GB SSD Intel M.2

Ecran 17 inch Full HD 144Hz

Tastatura RGB

Daca ar fi sa discutam strict de design am putea discuta cat pentru un review intreg. Voi incerca sa fiu eficient in cuvinte incat sa nu va plictisesc si nici sa nu va bag pe gat texte de marketing ieftine.

Helios 700 este, probabil, primul laptop cu tastatura culisanta. Daca mai exista un model similar imi cer scuze, nu stiu. Este pentru prima data cand vad asa, nu in poze pe internet ci in realitate.

Tastastura laptop-ului ce include si trackpad-ul sunt culisante. De fapt toata zona respectiva este culisanta doar pentru a oferi o experienta mult mai buna in utilizare. Pentru ca in momentul in care alegi sa culisezi tastatura se formeaza o zona cu o inclinare destul de ridicata pentru a sta confortabil cu palma in timp ce te joci.

Practic au integrat un palm rest care devine vizibil si functional atunci cand tastatura este culisata. Totul se intampla rapid, fara efort si nu simti ca il rupi. Senzatia oferita atunci cand culisezi zona respectiva este premium.

Tastatura este ceva deosebit pentru mine deoarece este prima data cand vad taste cu o cursa atat de lunga pe un laptop. Cursa este aproape la fel de lunga precum la o tastatura normala de office. Aproape!

Iar tastele WASD si sagetile sunt si mai lungi decat celelalte, iar rezistenta la apasare este destul de buna. Nu apesi in gol, dar nici nu te chinui. Este o combinatie foarte reusita si pe langa faptul ca este ideala in gaming si are un raspuns bun, tastatura se comporta exemplar si la scris.

Este cea mai buna tastatura de pe un laptop de gaming, cel putin din cate am testat eu. Noua gama de laptop-uri Acer este ceva complet nou, probabil s-au intamplat niste schimbari in companiei altfel nu-mi explic cum au resit sa vina cu niste produse noi atat de bune, ca diferenta de la o generatie la alta sa fie atat de vizibila si de bine primita. Sau au ascultat de feedback-ul utilizatorilor.

Cand glisezi tastatura o sa poti vedea o parte din sistemul de racire, conductele din cupru si ventilatoarele alaturi de o iluminare dedicata. Este porno daca imi permiteti o astfel de exprimare.

Pe langa tastele clasice o sa gasiti in partea de sus niste butoane dedicate. Acestea sunt pentru controlul ventilatoarelor sau pentru a deschide Predator Sense. Acolo o sa puteti seta anumite functii ale laptop-ului, dar mai bine va arat galeria de poze din aceasta aplicatie si o sa intelegeti despre ce este vorba. Imaginile vorbesc de la sine.

Ce vreau sa remarc la capitolul design sunt marginile ecranului. Sunt groase si sigur puteau sa impinga display-ul mai mult in extremitati pentru a obtine o suprafata mai mare de lucru in aceleasi dimensiuni ale carcasei. Este singurul minus gasit de mine la acest capitol.

Pe partea de conectica o sa regasim: 2x USB, LAN, 2x jack audio pe stanga, iar pe dreapta 1x USB, 2x USB Type C dintre care unul este pentru VR. Pe spate mai gasim un HDMI si un DP, dar si mufa de alimentare. Bine puse acolo pentru ca nu te vor deranja pe birou.

Materialele folosite sunt bune. Avem plastic peste tot, dar un plastic negru mat foarte placut la atingere, calitativ si nu scartaie nimic. Chiar imi place cum arata. Insa tineti cont ca este greu si gros, altfel nu ar fi putut implementa un sistem de racire adecvat pentru RTX 2080 si i9 9980HK.

Vreti sa stiti probabil cum se comporta in gaming, cate FPS-uri scoate pe un ecran Full HD de 144Hz. Apropo, se vede bine si nu am ce sa ii reprosez. Culorile sunt reproduse ok, luminozitatea este puternica, nu este nimic iesit din comun sau ce nu ati mai vazut. Este un ecran bun care o sa isi faca treaba corect. Apropo, este panou IPS.

Temperaturile in idle sunt si in functie de temperatura din camera sau de nivelul pe care il setati la ventilatoare. Standard imi ofera 58 de grade la procesor si 41 de grade la placa video. In full load acestea cresc pana la 88 de grade la procesor si chiar 79 la placa video, iar sistemul de racire este foarte zgomotos atunci.

JOC SETARI FPS avg BF 5 Ultra 115 Shadow of the Tomb Raider Ultra 109 Assassin’s Creed Odyssey Ultra 70 Far Cry 5 Ultra 119 GTA V Ultra 130 LoL Ultra 144

Mi se pare ca se descurca bine in titlurile incercate mai sus, din pacate nu am titluri cu Ray Tracing incat sa le incerc sau sa vad exact ce poate. Doar in BF5 am incercat, dar nu am termen de comparatie. Am reusit un FPS de 50.

Sistemul de racire in tot acest timp a lucrat intens, il auzeam. Insa temperaturile au fost cele mai sus, zic eu decente pentru un astfel de produs.

Cat despre teste sintetice sau performanta SSD-ului aveti mai sus o galerie foto. Stocarea in acest caz este pe SSD si HDD, o combinatie buna intre un Intel de 1TB si un Seagate de 2TB.

Despre autonomie cam greu de mentionat ceva. Nu stiu cine va folosi acest laptop pe baterie deoarece autonomia este limitata. Sa spunem un 3 spre 4 ore cu indulgenta pentru activitati simple, gaming in nici un caz.

Acest laptop este un desktop replacement, iar abia apoi este un portabil. Cine va cumpara asa ceva nu il va alege drept o solutie portabila 100% ci un desktop replacement care la nevoie sa poata fi luat in spate la drum lung.

Ce parere aveti? Va place? Ati cumpara asa ceva? Personal imi place mult tastatura si design-ul. Hardware-ul nu mi se mai pare atat de wow, m-am obisnuit sa apara laptop-uri performante. Consider ca design-ul si functiile pe care le aduce fiecare producator in parte sunt mult mai interesante.

Puteti gasi mai multe detalii si configuratii AICI. La eMAG costa 17.999 lei. E prea scump? 🙂