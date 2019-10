Review Samsung Galaxy A20e – un compact surprinzator

De trei saptamani am primite de la Orange Romania un Samsung Galaxy A20e. V-am povestit inca de la momentul primirii ca sunt incantat de „micul gigant”. Desi este Samsung, compact, basca si mid-range, impresioneaza la utilizare si design.

Unitatea primita la test nu este una de retail, asa ca nu am avut incarcator, cablu de date, casti si nici macar cutie, asa ca review-ul va avea cateva lipsuri. Insa cred ca veti putea trece peste acestea.

Cuprins

Specificatii

Ambalaj si accesorii

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret, puncte pro si contra

Specificatii

Display ecran de tip PLS TFT capacitiv, cu dimensiune de 5,8 inci (raport ecran/corp de ~80%), aspect 19:5:9, rezolutie 720 x 1560 pixeli, densitate de 196 ppi, acoperit cu sticla Corning Gorilla Glass 5 Chipset procesor Exynos 7884 (14 nm), CPU Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A73 & 6×1.35 GHz Cortex-A53) si GPU Mali-G71 MP2 Memorie RAM 3 GB RAM Camera foto Principala: duala de 13 MP, f/1.9, 28 mm(wide), AF si 5 MP (f/2.2, 12 mm ultrawide), care filmeaza la [email protected]/60 fps. Are LED flash, HDR, si optiune de fotografiere panoramica Secundara: 8 MP, f/2.0 Stocare 32 GB spatiu de stocare, extensibil pana la 512 GB prin slot-ul combo SIM – microSD Conectivitate Dual SIM 4G (cu cartela de tip nano), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, -GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, Radio FM Sistem de operare Android 9.0 Pie cu interfata One UI Acumulator 3000 mAh din aliaj Litiu-Ion compatibila cu Quick Charge 4 la 15W Altele senzor de deblocare cu amprenta digitala sau faciala, disponibil pe negru, albastru, alb si coral, mufa de incarcare micro USB, mufa jack audio

Ambalaj si accesorii

Dupa cum v-am spus mai sus, nu am primit decat telefonul, asa ca nu va pot da detalii la prima mana. Insa, pe internet am gasit review-eri care spun ca au primit in cutie incarcatorul, cablul de date, casti audio, cheita de la tavita SIM si manualele. Adica asa:

Design si constructie

Telefonul este extrem de compact si poate fi manevrat fara probleme de tineri, femei sau de oricine altcineva, chiar si cu o singura mana. Asta il face un „specimen” aparte pe o piata care se indreapta tot mai mult catre telefoane mari, cu display generos. Cred ca Sony au ramas printre putinii care mai fac astfel de device-uri.

La nivel de design, avem parte de unul clasic: ecran cu notch tip lacrima, senzor de amprenta pe spate, camera foto principala plasata pe spate, in partea stanga, butoanele de volum si cel de pornire/oprire pe partea dreapta, SIM-tray pe dreapta, difuzor, mufa audio si mufa de incarcare USB-C in partea de jos. Nimic nu surprinde, totul este acolo unde ar trebui sa fie, acolo unde te astepti. V-am mai spus, nu este neaparat un lucru rau, mai ales la telefoane low- sau mid-range. In plus, Samsung chiar are de unde sa copieze – adica de la gama S. Acolo au loc inovatiile, pe cand aici avem parte de lucruri mai vechi, care s-au dovedit a fi de folos. Si, totusi, parca ar avea loc si un element surprinzator: un logo amplasat altundeva, macar… Stiu, sunt carcotas, dar este printre putinele lucruri pe care le poti reprosa terminalului.

Materialele folosite sunt calitative, desi nu exceleaza. Un mare minus este constructia panelului din spate. Sticla folosita aduna amprentele mai rau decat orice altceva ce am testat pana acum. Daca stau sa ma gandesc mai bine, geamurile de la usile de terasa erau mai curate pe vremea cand Vlad al meu invata sa mearga si isi lipea nasul, mainile, buzele, limba sau fruncea de ele. Si credeti-ma, ca nici pe alea nu le curatam prea des! 🙂

Prin urmare, daca aveti de gand sa il cumparati, nu veti fi dezamagit de felul in care arata – mai ales daca alegeti varianta pe albastru -, insa nici nu veti fi incantati peste masura. Oricum, cel mai indicat este sa achizitionati si o husa de protectie. Macar una de silicon, pentru a scapa de amprente, daca nu una mai serioasa, din plastic.

Software si performanta

OK, cand spun Samsung, de obicei ma gandesc la TouchWiz, adica lag mare. Mai ales la telefoane care nu sunt flagship-uri. Daca mai adaugi si amanuntul ca telefonul este vandut prin intermediul unui operator telecom, ma speriasem ca voi avea o gramada de aplicatii preinstalate, care vor face telefonul inutilizabil. Imi fac critica si autocritica, dupa cum zicea Sadoveanu. Sau, era Preda? In fine, ideea principala este ca telefonul se misca fluent, mai mult decat rezonabil. Aplicatiile preinstalate exista, insa nu sunt atat de multe si nu influenteaza prea mult experienta de utilizare. In plus, avem parte de One UI, adica mult-laudata interfata debutata pe gama Galaxy S, „fratele (mult) mai mare”. Iar aceasta este fluenta. Muuult peste ce ma asteptam eu.

Senzorii – atat cel de amprenta, cat si cel de deblocare faciala – sunt extrem de rapizi si nu dau rateuri. Ca sa fiu sincer, cel facial este atat de rapid, incat nici nu apucat sa pun degetul pe celalt, ca telefonul era deja deblocat.

Cat timp l-am utilizat, telefonul a avut parte de doua actualizari Over the Air (OTA), care au adus versiunea de securitate pentru luna octombrie. Tinand cont de tipul telefonului si de reputatia negativa pe care Samsung si-a construit-o, mi s-a parut demn de mentionat.

Pentru curiosi si amatori de statistica, va las mai jos rezultatele de la testele sintetice de la AnTuTu si PC Mark. Cele de la Geekbench le gasiti online (aici):

PC Mark

AnTuTu

Ecran si sunet

Ecranul este, ei bine, superb. Stiu, sunt multe alte telefoane cu ecran mai luminos, mai bine calibrat, mai lizibil in lumina etc. Dar nu stiu vreunul mid-range. Asta este un mare plus al Samsung: poate „importa” de la terminalele mai scumpe elemente software sau hardware care s-au dovedit a fi bune. In plus, nu are rost sa incerce sa inoveze cu zeci de telefoane pe an, cand poate lansa cate doua-trei din fiecare categorie (premium, mid- si low-end) ca sa acapareze tot cam atat din piata.

In lipsa vreunei informatii certe, pot banui ca nu avem parte de protectie cu Corning Gorilla Glass, fie ea si de generatie mai veche. Insa macar pot sa va linistesc intr-o privinta: ecranul nu capteaza amprentele la fel ca si spatele. 🙂

V-am spus la inceput ca imi place formatul compact al telefonului. Sunt adeptul ecranelor mari, ca tot folosesc aproape exclusiv smartphone-ul, insa pot recunoaste ca nu sunt eu chiar etalon in aceasta privinta. Daca mai adaugi si lipsa de oferte de acest gen, poti intui ca Samsung a gandit bine designul. Sincer, ma gandesc sa ii cumpar unul lui Alice, ca tot are probleme cu bateria de pe Leagoo Kiicaa Mix. Iar pentru un clip pe YouTube, un joc mic si un apel video pe WhatsApp este mai mult decat indeajuns.

Partea de auditie este si ea decenta, dar nu recomand sa ascultati muzica prea tare, pentru ca tinde sa distorsioneze serios peste 90%. Difuzorul este pozitionat in partea de jos insa contructia telefonului nu te lasa sa acopeti fanta respectiva. Cand am folosit castile OnePlus Bullets pe fir am descoperit ca sunetul este redat si mai fidel. Nu stiu insa cum se comporta cele oferite in pachet. Dupa aspect, nu mi-as face prea mari sperante.

Camera foto si video

La orice telefon, in afara celor din categoria high-end, nu nu ar trebui sa emitem pretentii de la ansamblul de camere. Cu toate acestea, trebuie sa recunosc faptul ca m-a impresionat, in mod pozitiv. Bine, e drept ca nu te poti baza aproape deloc pe cea selfie, insa nici eu nu sunt vreun fan al acestor fotografii.

Samsung A20e nu ofera stabilizare digitala sau optica, dar nici zoom optic. Avem parte, insa, de flash si auto-focus, asa ca putem face poze mai mult decat rezonabile si noi, cei care suntem novici in domeniu. De asemenea, este dotata cu HDR si poate filma FHD la 60 fps, ceea ce, din nou, este foarte bine pentru categoria din care face parte. Trecem peste modul potret si Live Stickers, pentru ca nu le prea folosesc. Cu toate acestea, cred ca publicul-tinta al telefonului (adica tinerii si adolescentii) va aprecia mult cele doua optiuni.

In lumina potrivita, sa faci poze cu acest smartphone este o incantare: fotografiile au culori bine definite si nu prea saturate, iar displayul bun le face si mai de apreciat. In lumina slaba veti fi dezamagiti. Cred ca acesta este si motivul pentru care nu avem mod foto pentru noapte.

Ca sa va faceti o idee despre ce vorbesc, puteti vedea mai jos fotografiile facute cu telefonul, in galeria urmatoare:

camera principala

camera selfie

Daca vreti sa vedeti cum se descurca la partea video, iata clipurile postate pe contul nostru de YouTube:

la interior, lumina artificiala (link1; link2)

la exterior, lumina naturala (link1; link2; link3)

Baterie

Cei 3000 mAh puteau fi mai multi, dar chiar si asa, tot am trecut pragul unei zile de utilizare (scos dimineata de la incarcat, pus inapoi seara, la culcare). E drept ca panelul TFT nu consuma ca si un OLED de ultima generatie. In plus, este relativ mic. 🙂 Insa aceste minusuri devin avantaje la nivel de consum de energie.

Am folosit incarcatorul de la LG Nexus 5X al sotiei si timpul necesar a fost unul rezonabil. Insa, neavand la dispozitie unul original, nu pot sa ma pronunt mai mult la acest capitol.

Pret, puncte pro si contra

Daca sunteti in cautarea unui telefon compact si care sa se descurce binisor si la partea foto-video, Samsung A20e este alegerea perfecta. Il gasiti pe site-ul Orange la pret intreg, in rate sau la abonament:

PRO

One UI care a debutat pe gama de varf – Galaxy S

design compact

upgrade la security updates

dual-sim

suport pentru card SD

are Digital Wellbeing in setari

senzorii de deblocare functioneaza ireprosabil

are Android Auto preinstalat

consum echilibrat de energie

notch mic

CONTRA

aduna amprente pe spate

este prea mic pentru cei care vor diagonala mare

camera foto este dezamagitoare in lumina slaba

panelul ecranului de generatie veche