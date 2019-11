Initial am citit despre acest drept pe blog la zoso. Va marturisesc ca nu stiam mare lucru, in afara faptului ca era si o prevedere a GDPR. Asa ca am cautat definitia:

Dreptul de a fi uitat reprezinta dreptul unei persoane de a cere ca datele personale sa ii fie sterse astfel încat tertele persoane sa nu le mai poata urmari. O alta definitie a dreptului de a fi uitat se poate referi la tacerea asupra evenimentelor din trecut care nu mai au continuitate in prezent. Dreptul de a fi uitat permite oamenilor sa obtina stergerea din anumite arhive de pe internet informatiile, pozele sau videoclipurile in care acestia apar, pentru a nu mai putea fi gasite de motoarele de cautare.

Recent am dat de un articol in media internationala, in care este mentionat cazul unui criminal german, care a solicitat si a castigat in instanta acest drept.

In 1982 acesta a ucis prin impuscare doua persoane, cat timp s-a aflat la bordul navei de croaziera Apollonia, in Caraibe. Tribunalul a decis condamnarea lui la inchisoare pe viata, insa a fost eliberat in 2002. Intre timp, beneficiind de acest drept prevazut in legislatia UE, a cerut in 2009 sa i se steraga numele din articolele aparute in presa, pe aceasta tema. Pentru ca inclusiv Der Spigel a realizat o serie de reportaje despre crimele comise, iar acest ziar este unul citit la scara larga in Germania. Unde mai pui ca exista si o carte si un documentar TV despre tot cazul!

Revenind la cererea respectiva, aceasta a fost initial respinsa de judecatori, acum 10 ani, insa acum a beneficiat de o decizie favorabila a curtii din Karlsruhe. Astfel, aceasta a decis ca reclamantului i-au incalcat drepturile si „capacitatea de a-si dezvolta personalitatea”. Instanta a considerat ca omul a fost pedepsit prin detentie si prin interzicerea unor drepturi cetatenesti, iar asta este destul. Iar acum are dreptul la reabilitare completa.

Voi ce parere aveti despre aceasta situatie si despre dreptul de a fi uitat, in general?

PS: Apropo, vedetele internationale se folosesc de aceasta prevedere pentru a sterge din mediul on-line a articolelor care nu le sunt pe plac. Fapt care a pus Google si Uniunea Internationala pe picior de razboi. Din nou!

Sursa: bbc.com