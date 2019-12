ASUS Strix Scar III – un laptop perfect pentru gaming

ASUS Strix Scar III este noua generatie de latop-uri pentru gaming adresata oamenilor cu pretentii. Va avertizez ca nu este un laptop ieftin, insa este foarte puternic si este solutia ideala pentru gaming.

Practic este versiunea urmatoare a modelului pe care si eu il detin de 1 an si pe care il folosesc zi de zi chiar si in deplasari. Generatia a 3-a vine cu schimbari majore atat la nivel de design cat si la nivel hardware.

Specificatii

Procesor i7 -9750H

RTX 2070

SSD 512GB M.2

RAM: 16GB

Ecran: 15.6 inch 240Hz

Design

Scar III adopta un design nou mai bine gandit si mai bine lucrat. ASUS a ascultat de feedback-ul oferit de utilizatori si a adus schimbari importante si de bun simt. Eu le simt cu placere si pot descrie perfect fiecare modificare.

Pe langa detalii fine precum faptul ca este mai usor si mai subtire, noua generatie aduce o parte din porturi in spate. De exemplu, mufa de alimentare, portul LAN, HDMI si un USB Type C sunt acum pe spate. Fix mufele care vor fi utilizate pe termen lung si unde se va umbla cel mai putin. Asa trebuie sa fie orice laptop care se respecta.

Avand aceste mufe in spate nu te mai deranjeaza nimic pe lateral. In cazul meu am 3 cabluri: cel de alimentare, un USB Type C pentru monitorul secundar si cablul pentru internet. Sunt tot timpul conectate la laptop. Uit de ele, nu le vad si biroul arata mai bine.

Pe lateral stanga sunt porturile USB, vreo 3 la numar, un jack pentru casti, iar pe partea dreapta nu exista nici un port.

Tastatura se simte un pic mai bine fata de generatia anterioara, iluminarea este clar mai buna dar nu mai are un NumPad fizic. Acesta a fost eliminat si reintrodus sub o forma noua in trackpad care poate avea si rol de NumPad la nevoie.

Ecranul a fost si el schimbat si acum a ramas un spatiu gol intre el si carcasa pentru o racire mai buna.

Per total sunt schimbari bune, majore si vizibile pentru un cunoscator. De asemenea, sistemul de iluminare exterior este upgradat si acum laptop-ul are 3 zone RGB. Sincer sa fiu sunt prea discrete.

Ecran

Si aici este o modificare substantiala fiind unul dintre primele (sau chiar primul) laptop-uri cu ecran de 240Hz si 3ms timp de raspuns. Este un ecran pur si simplu superb care ofera o experienta deosebita in gaming, culori naturale, luminozitate puternica si unghiuri bune. Desi nu am un colorimetru pentru a testa exact calitatea ecranului, ochiul meu destul de antrenat stie ce vede. Chiar daca iluminarea nu ar fi uniforma asta nu se vede sau cel putin eu nu vad sa aiba o problema.

Sunet

Sunt difuzoare puternice cu sunet clar si un volum ridicat foarte bune pentru gaming. Sincer sa fiu nu stiu cati se joaca fara casti. Desi se aude bine nu consider ca sunt atat de relevante difuzoarele. Sunt acolo si isi fac treaba bine.

Teste din jocuri si temperaturi

Fata de generatia anterioara am remarcat un sistem de racire mai bun si mai silentios. Chiar si in idle laptop-ul este mult mai silentios si temperaturile sunt mai mici cu cateva grade.

In jocurile testate de mine, nu foarte noi, laptop-ul s-a comportat excelent. Nu este de mirare caci RTX 2070 este o placa foarte puternica si va puteti juca inclusiv in rezolutie 2K fara probleme.

Temperaturile in idle sunt de 45-50 grade iar in load ajung in jocuri pana la 85 de grade. In teste sintetice temperaturile urca si mai mult dar nu sunt relevante. Temperaturile reale sunt cele din jocuri nu din teste sintetice.

JOC FPS AVG Rise of the Tomb Raider 95 HITMAN 94 LoL 144 GTA V 101 BF1 89 AC Odyssey 74

KeyStone

Este vedeta acestui laptop si ASUS pune mare accent pe acesta tehnologie. KeyStone-ul este un dispozitiv NFC care se ataseaza la laptop si permite criptarea unor fisiere importante.

Tot cu acest KeyStone poti sa iti personalizezi laptop-ul dupa bunul plac si sa transferi setarile pe un alt laptop compatibil KeyStone. Are o memorie de 274GB si poti sa-l folosesti ca un stick daca vrei dar doar ca nu este pe USB.

El are un locas special unde se conecteaza si poti sa il configurezi din Armoury Crate. Vezi galeria foto din soft ca sa iti faci o idee mai clara asupra setarilor.

KeyStone este o idee buna doar ca nu va fi folosit de toata lumea. De asemenea, in Armoury Crate puteti configura laptop-ul dupa bunul plac, de la iluminare si pana la sistemul de racire. Detecteaza jocurile si puteti face setari pentru fiecare joc in parte asa cum vedeti in galeria foto de mai sus.

Pretul este de 8200 lei sau chiar mai mult de atat in functie de echipare. Puteti sa va uitati pe PC Garage la mai multe configuratii. Desi este un laptop scump o sa ruleze 3-4 ani cele mai noi jocuri fara probleme.

Este un upgrade major fata de generatia anterioara, pretul este pe masura specificatiilor si daca ai banii astia atunci ti-l recomand. ASUS ROG Scar III este un laptop ideal pentru gaming si satisface nevoile oricarui utilizator cu pretentii.