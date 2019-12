Samsung Galaxy S10 5G review

Samsung Galaxy S10+ a fost telefonul pe care l-am achizitionat anul acesta in aprilie pentru a-l folosi ca daily driver si la mai bine de 7 luni de la achizitie, inca il folosesc cu placere (sper sa reusesc vreo 3 ani de utilizare). Cea de-a zecea generatie de S-uri a lui Samsung a fost si cea mai numeroasa, incluzand in total 4 modele: S10e, S10, S10+ si cel mai avansat al gamei – S10 5G.

Galaxy S10 5G este singurul din serie care vine echipat cu modem 5G si este astfel, cum ne place noua celor geeks sa spunem – futureproof. Prin programul Orange Smartphone Tester, un asemenea telefon a ajuns in mainile mele si l-am folosit timp de doua saptamani. Intrucat telefonul are o multime de aspecte similare cu S10 si S10+, nu am insistat pe ele si va invit sa aruncati un ochi peste review-urile modelelor similare pentru detalii pe care nu le-am mentionat aici.

S10 5G se poate achizitiona exclusiv de la Orange la pretul de 5730RON la liber sau 4300RON cu abonamentul Orange Me 30 si te poti bucura de o reducere de 50% pentru ceasul Galaxy Watch Active 2 LTE daca le achizitionezi impreuna. Smartwatch-ul este compatibil cu cele mai noi tehnologii disponibile exclusiv la Orange, precum Number Share sau eSIM.

Cu Number Share poti folosi „imparti” acelasi numar de telefon intre ceas si telefonul mobil, iar eSim este o cartela digitala care poate fi activata pe orice dispozitiv compatibil si astfel veti putea efectua apeluri fara a mai fi nevoie neaparat de un telefon mobil.

Cuprins review

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie si 5G

Pret si concluzie

Design si constructie

In proportie de 95%, S10 5G este identic cu S10+ cand vine vorba de design si constructie. Este cu o idee mai mare datorita capacitatii mai mari a bateriei si analizat cu atentie, frontal veti observa ca intre cei 2 senzori foto ai camerei de selfie avem acum si un senzor TOF. Avem o rama de aluminiu, iar fata si spatele sunt de sticla Gorilla Glass 6. Spre deosebire de S10 „normal”, varianta 5G foloseste Gorilla Glass 6 si pe spate, varianta normala utilizand Gorilla Glass 5. Are acelasi certificat IP68 pentru rezistenta impotriva prafului si a apei. Daca design-ul lui S10 v-a placut, cu siguranta veti considera atractiv si modelul 5G. Eu il consider bine facut si elegant.

Dimensiuni comparativ cu S10+:

Software si performanta

As fi vrut sa acopar Android 10 cu One UI 2.0 in acest review, dar update-ul desi este aproape, inca nu a ajuns. Momentan telefonul ruleaza Android 9 cu One UI 1.1, identic cu cel din familia S10. Mai light decat era in trecut si mai fluid, One UI m-a tinut in continuare un fan Samsung.

Pe partea de specificatii vorbim de procesorul Exynos 9820 alaturi de 8GB RAM si 256GB pentru stocare. Un hardware suficient de puternic pentru anul 2019, cat si 2020. Mi-ar fi placut totusi sa vedem si o varianta cu procesor Snapdragon. Pentru fanii cifrelor, avem rezultatele din Geekbench aici, iar Antutu mai jos:

Ecran si sunet

Ecranul lui S10 5G are o diagonala de 6.7 inch si este cu o idee mai mare decat cel al lui S10+, care are 6.4inch. Pastreaza aceiasi rezolutie 1440×3040 si este de tipul Dynamic AMOLED. Este in continuare unul dintre cele mai bune ecrane de pe piata si nu am ce sa-i reprosez.

Pe partea audio se prezinta la fel ca S10+: difuzoarele stereo isi fac treaba cu brio si probabil cineva pasionat de partea audio va simti diferenta intre un S10 si Pixel sau iPhone.

Camera foto si video

Nu am insistat foarte mult pe acest capitol intrucat avem aceiasi senzori foto ca pe S10, cu doua diferente: atat camera frontala cat si camera de pe spate au primit cate un senzor TOF. Acest TOF practic masoara distanta dintre obiectiv si subiect. Teoretic ar trebui sa ajute la producerea unor fotografii mai bune. Eu va zic sincer ca nu am observat nici o diferenta intre S10 si S10 5G…la camera de pe spate.Selfie-urile in schimb sunt mult mai reusite cu S10 5G! Aspectul unde a ramas in schimb Samsung in urma este calitatea fotografiilor in lumina slaba. Nu e oribil, dar nici grozav. In lumina naturala, pozele vorbesc de la sine: placute si detaliate. Mai multe poze pentru S10 gasiti aici. Pozele din articol la o calitate mai buna le gasiti aici.

Baterie si 5G

Asteptam din partea lui Samsung schimbari pe partea incarcarii rapide de mai bine de 1 an si intr-un final au venit. Avem incarcare rapida la 25W. Nu se apropie de cea a celor de la OnePlus, dar bateria cu o capacitate de 4500mAh, comparativ cu cea a unui S10+ de 4100mAh, trebuia incarcata mai repede.Un S10+ cu incarcator de 15W are nevoie de cam 120 min pentru o incarcare completa, iar S10 5G undeva la o ora si 20-30 de minute. Samsung a luat decizia de a pune o baterie mai mare pe S10 5G cel mai probabil dupa primele teste realizate pe tehnologia 5G: aceasta este mai pofticioasa dupa miliamperi decat 4G si pe deasupra, cum semnalul 5G este limitat, comutarea intre 4G si 5G se dovedeste de asemenea o consumatoare de energie. Datorita disponibilitatii semnalului 5G doar in anumite zone, nu va pot oferi date concrete despre cum se prezinta autonomia lui dupa o zi de utilizare. Folosit in regim 4G->5G->4G->etc… am reusit sa ajung cu el seara pornit acasa, dar cu nevoia de a-l pune la incarcat. Screen-on-time am avut cam 5 ore si o utilizare medie: Waze, Whatsapp, YouTube, Messenger, Facebook, Instagram si Biziday. As spune ca se traduce intr-o autonomie de o zi fara probleme.

Telefonul l-am folosit in reteaua Orange, care are la ora actuala cea mai extinsa retea 5G in 3 mari orase din Romania: Cluj-Napoca, Iasi si Bucuresti. Eu l-am folosit la Cluj. Viteza maxima pe care am atins-o in testele efectuate pe strazile Clujului a fost de 689Mbps. Orange are si cea mai mare viteza de download in Romania pe tehnologia 5G. Viteza maxima pe care o puteti atinge este de 1.2Gbps. 5G-ul mi-a facut viata mai confortabila prin faptul ca am putut descarca un episod din Black Mirror de pe Netflix in 2 secunde si viziona aproape instant. Am observat ca Waze-ul mult mai rapid mi-a gasit rute si clipurile de pe YouTube porneau instant la rezolutie mare. Am dedicat un articol intreg tehnologiei 5G si il puteti citi aici.

Cum mi-am concentrat atentia mai mult pe retea decat pe telefon propriu-zis, m-am interesat de tehnologia HD Voice Plus disponibila exclusiv la Orange. Aceasta iti ofera o calitate mai buna a convorbirilor si o conexiune mai rapida a apelului. De asemenea, navigatul si descarcarea de pe internet nu mai este oprit in timp ce vorbesti la telefon.

Pret si concluzie

Am trecut de la Galaxy S10+ la Galaxy S10 5G pentru doua saptamani si desi va puneam ca sunt similare, pe langa tehnologia 5G, m-am bucurat sincer de ecranul si mai generos si de selfie-uri mai reusite. S10 5G este telefonul pe care il recomand entuziastilor de tehnologie, celor care vor sa fie cu un pas in fata. Are tot ce ai nevoie: ecran superb, hardware si camere foto potente, autonomie buna si un pret pe masura.