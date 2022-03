In 2022 inca se dau tepe in service-urile reprezentantelor auto

Locurile in care puteti gasi cele mai toxice experiente sunt reprezentantele auto si service-urile acestora. In 2022 inca se dau tepe mari in service-urile marilor branduri, iar noi avem de suferit. Cum evitam tepele? Ce putem sa facem ca masinile noastre noi sa fie reparate ca la carte?

Mi-a venit ideea acestui articol dupa ce colegul meu de la birou imi povestea cum cei de la Honda au uitat sa-i schimbe filtrul de polen si in masina a inceput sa miroasa a praf.

A fost prima lui revizie, masina fiind noua. Dupa ce s-a intors la service acestia au incercat sa-l minta frumos si sa inventeze tot felul de scenarii: „domne’, noi l-am schimbat, dar daca dvs stati intr-o zona plina de praf….”

Sa fim seriosi, indiferent unde stai, intr-o luna de zile nu ai cum sa jegaresti un filtru de polen si sa-l faci negru. Pur si simplu nu l-au schimbat, iar colegul meu a trebuit sa mai plateasca inca o data filtrul, aproximativ 100 lei.

Si atunci mi-am adus aminte de intamplarile mele din service-urile reprezentantelor si de intamplarile prietenilor. Si nici nu stiu de unde sa incep…ca am multe sa va spun.

Tin minte ca eram destul de mic, dar am fost acolo cu tatal meu si acesta imi povesteste si astazi ce a patit. In 2005 cand familia si-a cumparat Solenza, masina noua, final de productie, la un an distanta in 2006 ne-am dus cu ea la prima revizie.

Pe scurt, masina a fost ridicata pe elevator, tinuta asa o ora, nimeni nu s-a atins de ea si a venit factura de plata. Tata, vazand masina tot timpul printr-o fereastra, a stiut ca nu s-a atins nimeni de masina si nu s-a efectuat nici o revizie. Si a inceput circul.

De atunci Solenza a pierdut garantia si masina nu s-a mai dus niciodata la reprezentanta. Totul a fost realizat in regim propriu sau la service-uri de cartier. Masina a fost vanduta cu 120.000km in 2017.

Tot atunci imi aduc aminte ca masina a venit cu un defect de fabricatie la motor. O supapa sau cateva supape nu inchideau bine. Toti mecanicii au spus asta, mai putin reprezentanta: „nu are domne nimic, talpa si benzina”.

Evident ca nu s-a intamplat nimic, masina nu a fost reparata niciodata, nu merita. Era un defect care nu afecta mult performanta masinii si trebuia sa te pricepi un pic sa simti ca motorul nu merge rotund.

Si problemele au continuat, dar nu la noi. Prieteni, rude, vecini, ne-au impartasit experientele lor cu diverse reprezentante auto. Tin minte ca la un Hyundai au schimbat toata puntea spate (clientul a platit, evident, tot) pentru ca scartaia o bucsa.

Cunosc cazuri celebre cu BMW-uri care in reprezentanta li s-a refuzat schimbul de ulei de la cutia de viteze pe motiv ca, citez „este pe viata”. Am ras maxim!

Sau in reprezentante VW unde acestia habar nu aveau cum sa schimbe uleiul din cutia de viteze si il schimbau doar pe jumatate. Incredibil!

De asemenea, am intalnit tot la Dacia o problema poate si mai grava. Au refuzat schimbul curelei de distributie (masina de peste 10 ani vechime, dar cu km putini, in jur de 80.000km) pe motiv ca masina are km putini, desi in carte spune clar ca schimbul se face la 4 ani sau 70.000km la respectiva masina.

Sa va mai spun? In 2019, o un service mare din Bucuresti care se ocupa de Dacia, Reno si Nissan, baga ulei din butoi, indiferent de modelul masinii. Asta chiar si atunci cand clientul venea cu uleiul lui de acasa. Acesta era dus in spate, golit intr-un alt recipient, pus ulei din butoi in bidonul cu care a venit proprietarul si gata.

Despre facturile umflate nici nu are rost sa va mai zic. La Skoda Rapid, masina prietenei mele, am facturi care depasesc si 1000 de euro pentru chestii super banale: revizie, scut de plastic, placute de frane.

Acum doua saptamani, o cunostinta si-a cumparat o Dacia Sandero pentru sotie. Masina din 2014, ieftina, km putini cu istoric la reprezentanta. Mi-a dat si mie sa vad istoricul si m-am enervat in secunda doi.

Masina a primit la prima revizie ulei 5W30, iar la la toate celelalte revizii a primit ulei 10W40. Pentru cei care nu stiti, uleiul 10W40 nu se mai foloseste de mult la Dacia. Ultimele motoare care accepta acest ulei era 1.6MPi si 1.4MPI. Si primele generatii de 1.5dCi.

La 0.9TCe nu se baga 10W40! Niciodata! Nici macar nu are norma pentru acel motor. Reprezenanta il foloseste….Si ce se intampla? Uleiul fiind gros si motorul avand tolerante mici, se va instala o uzura prematura si motorul va consuma ulei foarte repede.

De asemenea, nu se incalzeste repede atunci cand este frig afara iar la prima pornire uleiul ajunge foarte greu la tacheti. L-am trimis pe respectivul amic la un service Dacia si sa ceara niste explicatii.

La fel si cu lichidul de frana, un fluid foarte important care trebuie schimbat periodic si trebuie schimbat corect, adica dat fiecare roata jos si aerisit tot sistemul de franare. Fie prin metoda clasica cu dat la pedala fie se foloseste o pompa electrica. Aici este cu dus si intors, dupa chef, mai ales ca este o operatiune ieftina. Daca baietii nu au chef de tine atunci iti vor scoate lichidul de frana din vas si iti vor pune altul nou. Atat! Daca au chef vor face schimbul asa cum trebuie…

Ma opresc aici desi mai am povesti sa va spun. Din pacate toate sunt cat se poate de reale, unele inca pot fi dovedite. Dar….

Mie urmeaza sa-mi vina noua masina, Mazda 3 de care v-am tot spus. Va fi nevoie sa ma duc cu ea la reprezentanta ca sa imi faca schimburile de ulei. Dar increderea mea este fix zero! Zero! In reprezentantele auto.

Ce as putea face? Sa stau langa mecanici? Sa nu ma mai duc la ei? Sa fac schimburile de ulei in alta parte si sa pierd garantia? Voi cum procedati?