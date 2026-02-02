2026 începe nefast pentru piața auto locală

Piața auto românească a avut un început de an 2026 extrem de dificil, înregistrând o scădere majoră de peste 33% față de ianuarie 2025.

Conform datelor centralizate de ACAROM, doar 7.927 de autoturisme noi au fost înmatriculate, un nivel mult sub cel din anii anteriori. Totodată, segmentele considerate promotoare ale tranziției către mobilitatea verde – electricele și hibridele – au scăzut considerabil, ceea ce sugerează o diminuare a interesului consumatorilor pe fondul prețurilor ridicate și al incertitudinilor economice.

Clasamentul mărcilor rămâne stabil la vârf, cu Dacia pe primul loc, urmată de Toyota și Skoda. Totuși, apariția producătorului chinez BYD în top 10 și coborârea Renault în partea inferioară a clasamentului marchează schimbări în preferințele cumpărătorilor. În același timp, piața mașinilor second-hand a înregistrat și ea un recul de peste 5%, semn că întreg sectorul auto traversează o perioadă de încetinire accentuată, cu un raport foarte dezechilibrat între mașinile noi și cele rulate.

Cred că acest început de an arată clar cât de vulnerabilă a devenit piața auto în fața factorilor economici și a schimbărilor legislative. Deși ne-am obișnuit în ultimii ani cu creșteri solide pe segmentul electric și hibrid, anul 2026 confirmă că ritmul de electrificare poate fi ușor frânat atunci când costurile cresc, iar stimulentele devin incerte. Faptul că branduri noi, precum BYD, câștigă teren într-un context de piață dificil arată că românii încep să își diversifice opțiunile și sunt tot mai deschiși către alternative noi. Pe termen lung, dacă programele de sprijin nu se stabilizează, este posibil ca întreaga industrie auto să se confrunte cu o perioadă mai lungă de stagnare.

Sursa