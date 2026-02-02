Revolut devine lider în România, depășind Banca Transilvania

Revolut a ajuns pe primul loc în sistemul bancar românesc după numărul de utilizatori de carduri, depășind Banca Transilvania și apropiindu-se de pragul impresionant de cinci milioane de clienți.

Datele arată că Banca Transilvania are 4,6 milioane de utilizatori în aplicația sa, în timp ce Revolut a comunicat oficial 4,9 milioane de utilizatori de carduri, un record care schimbă ordinea pieței bancare din România.

Această creștere spectaculoasă vine după ani în care Revolut a trecut de la statutul de aplicație internațională la cel de bancă înregistrată, aducând în România produse diverse precum curs valutar avantajos, investiții în active financiare, economii sau transferuri instant, devenind contul principal pentru milioane de utilizatori.

Succesul Revolut în România nu este întâmplător. În doar câțiva ani, și-a consolidat poziția drept aplicația financiară cu cele mai multe descărcări, ajutată de ușurința în utilizare și de numărul mare de tranzacții realizate lunar. Clienții folosesc Revolut pentru plăți de zi cu zi, transferuri rapide, gestionarea bugetului sau investiții, iar baza de utilizatori a crescut accelerat, România devenind prima piață Revolut din Uniunea Europeană după numărul de clienți activi.

Cred că această schimbare marchează un moment istoric în banking-ul din România. Revolut a reușit ceea ce părea improbabil acum câțiva ani: să depășească o bancă tradițională solidă precum Banca Transilvania, mizând pe digitalizare completă, costuri reduse și o experiență foarte prietenoasă pentru utilizatori. Românii au arătat clar că își doresc servicii rapide, transparente și accesibile direct din telefon, iar Revolut le-a oferit exact asta. Totuși, rămâne de văzut dacă această poziție se va menține pe termen lung, mai ales în condițiile în care băncile tradiționale investesc masiv în digitalizare. Mai exact, BT face chiar asta cu Salt, banca lor digital!

Dacă nu aveți deja cont la Salt Bank vă puteți înregistra utilizând codul linkul sau codul nostru (XWHDD7) și beneficiați de 5% cashback pentru plățile cu cardul.

