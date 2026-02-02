Dacia Spring, lider la sustenabilitate în Europa

Dacia Spring a fost desemnată de Green NCAP drept cea mai sustenabilă mașină electrică de oraș din Europa, obținând un scor maxim și fiind evidențiată pentru impactul redus asupra mediului.

Evaluarea s‑a bazat pe noul protocol introdus în septembrie 2025, care analizează întreg ciclul de viață al unui vehicul – de la extracția materiilor prime, producție și utilizare, până la reciclarea finală.

Green NCAP subliniază că Dacia Spring se remarcă datorită conceptului minimalist, masei reduse și bateriei mici, ceea ce contribuie decisiv la eficiență și la un consum scăzut în utilizarea reală. Aceste caracteristici o transformă într‑un model accesibil și prietenos cu mediul, potrivit în special pentru traficul urban. Testele includ și performanța în condiții de iarnă, autonomia, capacitatea de încărcare și emisiile indirecte, iar Spring se încadrează foarte bine în cerințele unui vehicul gândit pentru oraș.

Mi se pare o reușită importantă pentru Dacia, mai ales într‑o perioadă în care piața auto europeană pune tot mai mult accent pe sustenabilitate. Rezultatul arată că nu doar mașinile scumpe pot fi considerate „verzi”, ci și modelele simple, optimizate inteligent pentru utilizare urbană. Spring arată că o electrificare realistă, cu costuri reduse și impact minim asupra mediului, are locul ei pe piață. Sigur, autonomia nu este punctul ei forte, dar pentru mediul urban cred că este mai importantă eficiența, iar aici Spring chiar excelează.

Pe de altă parte, ținând cont de specificul automotive al industriei locale (știu, Spring nu se produce aici), dar și știrile precum cea de mai devreme, mă bucur că mai avem și vești bune.

