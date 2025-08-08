GPT-5: Inteligență artificială cu raționament integrat

OpenAI a lansat GPT-5, cel mai avansat model de inteligență artificială din portofoliul său, disponibil gratuit pentru toți utilizatorii ChatGPT.

Noul sistem introduce o arhitectură unificată, care combină un model rapid pentru întrebări simple, un modul de raționament profund denumit „GPT-5 Thinking” și un router inteligent care decide automat ce variantă să fie utilizată, în funcție de complexitatea întrebării și intenția utilizatorului.

GPT-5 Thinking este proiectat pentru solicitări complexe, unde modelul analizează în profunzime datele și oferă răspunsuri structurate, cu o acuratețe semnificativ îmbunătățită. În testele academice, versiunea GPT-5 Thinking Pro a obținut scoruri de peste 89% la întrebări științifice de nivel doctoral, depășind modelele Claude Opus 4.1 și Grok 4 Heavy. În plus, rata de „halucinații” (răspunsuri inventate) a fost redusă cu până la 80% față de modelele anterioare, iar capacitatea de a recunoaște când nu poate răspunde corect este mult mai mare.

Modelul este capabil să genereze aplicații software complete dintr-un singur prompt, să interpreteze imagini, diagrame și materiale video, și să ofere explicații adaptate nivelului de cunoștințe al utilizatorului. În domeniul sănătății, GPT-5 Thinking oferă răspunsuri mai precise și mai sigure, fără a înlocui însă consultul medical.

OpenAI afirmă că GPT-5 este „un pas semnificativ” către AGI (inteligența artificială generală), deși recunoaște că modelul nu învață continuu din experiență, o trăsătură esențială pentru atingerea acestui obiectiv. Sam Altman, CEO-ul companiei, subliniază că GPT-5 oferă o experiență comparabilă cu interacțiunea cu un expert de nivel doctoral, dar că „încă lipsesc elemente importante” pentru a fi considerat AGI.

GPT-5 este disponibil în mai multe variante: standard, mini, nano și Pro. Versiunea Pro, destinată abonaților ChatGPT Pro și Team, oferă raționament extins și capacitate de analiză pe termen lung. Routerul inteligent învață din preferințele utilizatorilor și optimizează automat selecția modelului, eliminând nevoia de configurare manuală.

Lansarea GPT-5 are loc într-un context de investiții masive în infrastructura AI, cu giganți precum Google, Meta, Amazon și Microsoft cheltuind peste 400 de miliarde de dolari anual. OpenAI, evaluată acum la 500 de miliarde de dolari, își consolidează poziția într-o cursă globală pentru dezvoltarea AGI.

Modelul introduce și o nouă abordare de siguranță, denumită „safe completions”, care permite oferirea de răspunsuri utile în limitele siguranței, în locul refuzului automat. În testele de securitate, GPT-5 Thinking a demonstrat o capacitate superioară de a evita răspunsurile înșelătoare și de a recunoaște solicitările imposibile sau ambigue.

GPT-5 Thinking nu este doar o funcție nouă, ci o schimbare de paradigmă: AI care nu doar răspunde, ci gândește, analizează și se adaptează în timp real. Este începutul unei ere în care interacțiunea cu inteligența artificială devine mai apropiată de colaborarea cu un coleg uman, dar cu o viteză și o precizie imposibil de egalat.

Sursa