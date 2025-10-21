IBM: 8.000 de concedieri pentru AI, urmate de noi… angajări

IBM a trecut printr-o perioadă de restructurare majoră în care a concediat aproximativ 8.000 de angajați în contextul implementării soluțiilor de inteligență artificială, pentru ca ulterior să înceapă un proces de reangajare pe scară similară, reflectând transformarea rapidă a industriei tehnologice și adaptarea la noile realități ale pieței muncii în era AI.

Această strategie pare să facă parte dintr-o abordare mai amplă de „reskilling” și repoziționare a forței de muncă, în care IBM elimină rolurile tradiționale care pot fi automatizate sau înlocuite de AI, în timp ce creează noi poziții care necesită competențe specifice pentru lucrul alături de tehnologiile emergente. Concedierile au vizat în principal funcții administrative, de procesare a datelor și alte roluri repetitive care pot fi eficientizate prin automatizare.

Reangajările ulterioare se concentrează pe specialiști în AI, machine learning, cloud computing și alte domenii tehnologice avansate, sugerând o transformare fundamentală a profilului de competențe necesar în cadrul companiei. IBM investește masiv în Watson AI și în soluții cloud, necesitând o forță de muncă cu expertiza tehnică pentru dezvoltarea, implementarea și mentenanța acestor sisteme complexe.

Această strategie reflectă o tendință mai largă în industria tech, unde companiile mature încearcă să se reinventeze pentru a rămâne competitive în fața provocărilor aduse de AI și digitalizare. Pentru IBM, care a avut dificultăți în ultimii ani să își mențină relevanța în fața giganților tech mai noi, această restructurare poate fi crucială pentru viitorul pe termen lung.

Impactul asupra angajaților este complex: în timp ce unii și-au pierdut locurile de muncă, noile oportunități create necesită competențe diferite, ceea ce subliniază importanța recalificării continue în economia digitală. IBM oferă programe de training pentru a ajuta angajații să se adapteze la noile cerințe, dar tranziția rămâne provocatoare pentru mulți.

