iOS 26 înregistrează o rată de adopție neobișnuit de lentă, doar 16% dintre utilizatori făcând update-ul

La câteva luni de la lansare, iOS 26 se confruntă cu o rată de adopție extrem de scăzută, fiind instalat pe doar 15-16% dintre iPhone-urile active la nivel global, conform datelor StatCounter.

Spre comparație, versiunile anterioare precum iOS 18 sau iOS 17 atinseseră o penetrare de 50-60% în același interval de timp. În prezent, peste 60% dintre utilizatori preferă să rămână pe iOS 18, o situație atipică pentru ecosistemul Apple, unde actualizările rapide erau norma.

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Principala cauză a acestei reticențe pare a fi redesign-ul radical „Liquid Glass”, care a înlocuit interfața opacă tradițională cu straturi translucide și efecte de adâncime, schimbare primită cu scepticism de utilizatori încă de la anunțul WWDC. În plus, decizia Apple de a oferi actualizări de securitate extinse pentru iOS 18 a eliminat presiunea de a face upgrade imediat, permițând posesorilor de iPhone să evite noua interfață controversată fără a-și compromite siguranța datelor.

Răzvan a scris despre problemele lui cu noul update aici, dar a mai povestit și prin comentarii de ce nu face trecerea pe telefonul propriu. Asta deși eu sunt contra opiniei populare, pentru că îmi place cum merge software-ul!

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