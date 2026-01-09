Samsung a lansat primul televizor Micro RGB de 130 inch la CES 2026

Samsung a dezvăluit la CES 2026 modelul R95H, primul televizor Micro RGB de 130 inch din lume, un gigant tehnologic care combină inovația vizuală cu un design artistic inspirat de conceptul „Timeless Gallery”.

Ecranul uriaș integrează tehnologia Micro RGB Precision Color 100, fiind capabil să redea 100% din spectrul de culoare BT.2020 și fiind certificat de VDE pentru fidelitatea cromatică. Procesorul Micro RGB AI Engine Pro optimizează contrastul și detaliile în timp real, iar tehnologia Glare Free elimină reflexiile nedorite, asigurând o imagine impecabilă în orice condiții de iluminare.

Pe lângă performanțele vizuale, R95H se remarcă prin funcții AI avansate precum Vision AI Companion, care permite interacțiuni conversaționale și recomandări personalizate, și suport pentru Microsoft Copilot. Sistemul audio este integrat subtil în rama „Timeless Frame”, oferind o experiență imersivă în care sunetul și imaginea par să fuzioneze natural. Televizorul suportă noul standard HDR10+ ADVANCED și include funcții inteligente precum traducere live și moduri dedicate pentru sport.