Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

Rezultate sondaj: Folosiți start/stop la mașină? (2026)
Laptop de gaming pentru oameni care NU se joacă
Doom: The Dark Ages – Revelations DLC Review
Sondajul de marți: Unde mergeți cu mașina pentru service? (2026)
Roborock F25 ACE Pro review – aspiratorul care m-a făcut să fac curățenie de plăcere
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Samsung a lansat primul televizor Micro RGB de 130 inch la CES 2026

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

Samsung a dezvăluit la CES 2026 modelul R95H, primul televizor Micro RGB de 130 inch din lume, un gigant tehnologic care combină inovația vizuală cu un design artistic inspirat de conceptul „Timeless Gallery”.

Ecranul uriaș integrează tehnologia Micro RGB Precision Color 100, fiind capabil să redea 100% din spectrul de culoare BT.2020 și fiind certificat de VDE pentru fidelitatea cromatică. Procesorul Micro RGB AI Engine Pro optimizează contrastul și detaliile în timp real, iar tehnologia Glare Free elimină reflexiile nedorite, asigurând o imagine impecabilă în orice condiții de iluminare.

Pe lângă performanțele vizuale, R95H se remarcă prin funcții AI avansate precum Vision AI Companion, care permite interacțiuni conversaționale și recomandări personalizate, și suport pentru Microsoft Copilot. Sistemul audio este integrat subtil în rama „Timeless Frame”, oferind o experiență imersivă în care sunetul și imaginea par să fuzioneze natural. Televizorul suportă noul standard HDR10+ ADVANCED și include funcții inteligente precum traducere live și moduri dedicate pentru sport.

Participa si tu la discutie!

Toate comentariile intra in moderare. Tot ce e pe langa subiect va fi sters.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.