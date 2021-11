Top 5 jocuri bune pe care probabil nu le-ai jucat (PC)

N-am timp să mă joc cât vreau eu și asta m-a făcut să devin mai selectiv. Să nu mă arunc să cumpăr un joc doar pentru că e la reducere, ci să cumpăr ceva ce chiar voi juca.

Aici însă au intervenit câteva surprize. Tocmai pentru că am pus în umbră câteva jocuri am fost la un pas de a pierde niște titluri foarte bune și care mă bucur că le-am jucat mai târziu decât niciodată. După ce mi-am luat o mare țeapă cu Mass Effect Andromeda am decis că sunt totuși un om matur și mă pot controla să nu mai fac precomenzi și să dau sume exorbitante pe niște jocuri care de multe ori par făcute în bătaie de joc. Mai bine aștept să treacă un timp, să apară niște articole cu păreri, bugurile sa fie reparate, ceva teste de performanță, iar apoi voi decide dacă merită prețul întreg sau nu. Faptul că Metro Exodus a fost inclus în Xbox Game Pass Ultimate m-a determinat să îmi fac abonament pe 3 luni. Am făcut eu un calcul matematic rapid și am zis că în 3 luni de zile sigur găsesc timp să-l termin. Am reușit într-o luna, jocul nefiind foarte lung iar luna a fost mai relaxantă. Apoi am jucat Forza Horizon 4 și Gears 5. Toate acestea sunt titluri de care cu siguranță ați auzit vorbindu-se. Însă, am mai găsit în catalogul de la Microsoft și alte jocuri care mi-au captat atenția și m-au făcut să prelungesc abonamentul ca să le pot juca – fiind mai ieftină prelungirea abonamentului decât achiziția fiecărui joc în parte. Mai jos un top 5 cu jocuri pe care eu le consider hidden gems și care va merită atenția. Lista e într-o ordine oarecare și să nu mă înțelegeți greșit – acum le găsiți pe toate la prețuri bune pe diverse site-uri, jocurile având deja o vârstă. În plus, nu va trebuie plăci video de ultima generație ca să aveți o experiență plăcută în compania lor.

Vampyr

Dontnod este studioul cunoscut cel mai bine pentru seria Life is Strânge și tot aceștia se află în spatele lui Vampyr. Acesta este un action RPG cu tente foarte ușoare de horror și open-world de dimensiuni reduse. Acțiunea are loc în Londra anului 1918, la scurt timp după finalizarea primului război mondial. Veți întra în pielea doctorului Jonathan Reid care de curând a fost mușcat de un vampir și s-a transformat la rândul lui intr-unul. Controlul personajului este oferit la persoană a treia. Engine-ul grafic folosit este Unreal Engine 4 și deși jocul nu are o grafică impresionantă, reușește să captureze o atmosfera sumbră. Este un titlu în care deciziile contează, cu un sistem de management al populației rămase în Londra interesant și chiar cu mici elemente de criminalistică. L-am instalat și pornit fără a avea așteptări foarte mari de la el și m-am trezit adorandu-i mecanicile de gameplay și atmosfera. Mi-a luat 26 de ore să-l parcurg și vi-l recomand călduros.

A Plague Tale: Innocence

O aventură liniară cu momente memorabile, surprinzător de matur pe alocuri și cu personaje simpatice este descrierea care îmi vine în minte pentru A Plague Tale: Innocence. Acțiunea are loc în Franța în 1349 în timpul unei epidemii, unde Hugo și Amicia vor trebui să fugă de Inchiziție și de hoardele de șobolani care au pus mâna pe țară. În cazul în care acest titlu v-a scăpat, va recomand să-l jucați cât mai rapid. Un sequel – A Plague Tale: Requiem a fost confirmat.

Darksiders Genesis

Am fost dezamăgit când în loc de Darksiders IV, spin-off-ul Genesis a fost anunțat. Am zis totuși să-l încerc și surprinzător mi-a plăcut. Genesis este un top-down action hack and slash cu perspectiva ca Diablo III. Este un titlu care poate fi jucat atât singur cât și în modul co-op. Cele două personaje principale Strife și War au o chimie foarte bună și dialogul dintre ele este amuzant. Pe dificultăți mici și în doze de 30-45 de minute cât ține câte un capitol e perfect după o zi stresantă.

Greedfall

Francezii de la Spiders au încercat ani buni să producă un action RPG open-world bun. Prima tentativă a fost of Orcs and Men pe care l-am jucat acum 9 ani și din câte îmi aduc aminte a fost decent. A urmat Mars: War Logs, Bound by Flame și The Technomancer. Toate titlurile au primite calificative mediocre la momentul lansării, dar cu fiecare iterație dezvoltatorii deveneau tot mai buni. Cu Greedfall au reușit să se autodepășească. Nu este un joc de calibrul lui The Witcher 3, dar Greedfall reușește să aibă propria identitate prin gameplay și poveste. O lume fantasy în secolul al 17-lea pe o insula fictivă plină de mistere și cu un design original pentru creaturi așteaptă să fie explorată.

Prey 2017

Prey din 2006 merită din punctul meu de vedere să fie amintit lângă jocuri precum Half Life sau Quake. Un sci-fi bine scris, cu un gameplay care a prevestit Portal și cu o grafică de zile mari a fost un titlu pentru care gamerii nu erau pregătiți. În momentul în care Prey 2 a fost anuțat am fost extrem de entuziasmat, dar entuziasmul acela a pălit când Bethesda au anunțat că titlul nu va vedea lumina zilei. Câțiva ani buni mai târziu, în loc de o continuare seria a primit un reboot, mai exact în 2017. În afară de nume, nimic din vechea rețeta nu a mai rămas, așa că am evitat titlul. Până la începutul acestei pandemii, când i-am dat o șansă. Prey 2017 este un Bioshock în viitor, iar dacă v-a plăcut Bioshock sau System Shock trebuie să-l jucați neapărat. Are o atmosfera de nota 10 și mi-a plăcut atât de mult încât după ce l-am terminat i-am făcut și un review aici pe site.