Honor MagicOS 10: iată dispozitivele compatibile

Honor se pregătește să lanseze MagicOS 10, următoarea versiune majoră a interfaței sale personalizate bazată pe Android, cu un plan de actualizare care va acoperi o gamă largă de dispozitive din portofoliul companiei.

Această actualizare vine în contextul în care Honor încearcă să își consolideze poziția pe piața globală de smartphone-uri prin oferirea unei experiențe software moderne și competitive.

MagicOS 10 va introduce îmbunătățiri semnificative la nivelul performanțelor, optimizări pentru inteligența artificială și noi funcționalități de productivitate, urmând tendințele actuale din industrie. Sistemul de operare va integra funcții avansate de AI pentru fotografie, gestionarea bateriei și personalizarea experienței utilizatorului, aliniindu-se cu strategia Honor de a oferi tehnologie premium la prețuri competitive.

Planul de actualizare va începe cu flagship-urile din seria Magic, inclusiv Magic6 Pro și Magic6, fiind urmate de modelele din gama mijlocie și entry-level într-o abordare etapizată. Honor a demonstrat în trecut un angajament solid pentru actualizări software, oferind suport pe termen lung pentru dispozitivele sale principale.

Calendarul de lansare va respecta probabil modelul tradițional al Honor, cu actualizările beta începând pentru dispozitivele flagship în primele luni ale anului 2026, urmate de lansarea stabilă în a doua jumătate a anului. Seria Magic va primi prioritate, fiind urmată de modelele din seria X și apoi de dispozitivele din categoriile mai accesibile.

Actualizarea va aduce și îmbunătățiri la nivelul securității, optimizări pentru performanțele de gaming și noi instrumente de productivitate, consolidând poziția Honor ca alternativă viabilă în ecosistemul Android.

Compania pare să mizeze pe această actualizare pentru a demonstra capacitatea sa de inovație independentă și pentru a atrage utilizatori de la alte branduri concurente.

