87% dintre masinile produse la Uzina de la Mioveni merg la export – eu zic sa fim mandri cand vine vorba de Dacia

Am vazut un articol interesant la economedia.ro despre cum arata Uzina de la Mioveni in cifre. Potrivit reportajului realizat chiar in uzina, Duster este cel mai fabricat model, iar 87% din productie merge la export.

Ma minunez si in acelasi timp mi se face rau cand vad comentarii rautacioase la adresa masinilor Dacia. Comentariile de hate vin de la cei care nici macar nu detin un model Dacia, dar au auzit de la cineva ca ruginesc si ca te ploua in ele. As vrea sa spun ca asa este, doar ca informatia era valabila acum 40 de ani.

In prezent nu mai putem vorbi de rugina pe nici un model Dacia. Nu te ploua, nu te bate vantul, nu te mananca rugina sau alte lucruri nasoale. As prefera sa fim realisti si sa vedem lucrurile asa cum sunt.

Conform datelor economedia:

1.392 vehicule/zi, maximul de 1.410 vehicule

65% dintre mașinile produse sunt Duster

25% dintre mașini sunt Jogger

10% dintre mașini sunt Logan și Sandero

87% dintre mașinile produse la uzina de la Mioveni merg către export

Aproape 300 de robo╚Ťi lucreaz─â ├«mpreun─â cu personalul uman ├«n departamentul Montaj ┬á

Fluxul de date logistic este 89% automatizat, la anul odat─â cu lansarea noului Duster va ajunge la 90%

Randamentul uzinei este de 98%

În cadrul uzinei se asamblează 65,5 mașini pe oră

Va las si un clip de acum 4 ani, inca actual, despre cum arata uzina:

Ati vazut cifrele, da? Strainii aia sunt saraci si prosti la fel ca romanii? Ca eu asa imi aduc aminte ca am fost facut cand am cumparat Duster-ul….De ce italienii, nemtii, englezii sau francezii sunt foarte incantati de masina iar noi ne plangem ca nu are dotarile unui seria 7 din 2023 la 20.000 euro?

Cred ca stiu raspunsul: educatia!

Bine, ar mai si traumele din comunism…

Sursa si mai multe informatii despre Uzina de la Mioveni: economedia.ro