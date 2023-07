Dacă tot e vacanță, verificați condițiile de roaming!

ANCOM atrage aten╚Ťia utilizatorilor de telefonie ╚Öi internet mobil, care au planificate vacan╚Ťe ├«n str─âin─âtate, s─â acorde aten╚Ťie sporit─â la utilizarea serviciilor de roaming ╚Öi s─â verifice condi╚Ťiile de utilizare, indiferent dac─â destina╚Ťia este ├«n state care se afl─â ├«n Spa╚Ťiul Economic European (SEE) sau ├«n afara SEE.

De asemenea, utilizatorii trebuie s─â fie aten╚Ťi ╚Öi la roamingul involuntar, care poate ap─ârea ├«n zonele de grani╚Ť─â.

├Än cazul c─âl─âtoriilor ├«n afara Rom├óniei, utilizatorii trebuie s─â verifice dac─â planul tarifar achizi╚Ťionat include sau nu serviciul de roaming interna╚Ťional. Utilizatorii pot beneficia de serviciul de roaming interna╚Ťional┬ánumai dac─â furnizorul de la care au achizi╚Ťionat planul tarifar a ├«ncheiat contracte de roaming cu furnizorii din statele vizitate.

Pentru c─â tarifele pentru serviciul de roaming ├«n afara SEE nu sunt reglementate, este important ca utilizatorii s─â verifice cu aten╚Ťie, ├«nainte de a efectua o c─âl─âtorie ├«n, de exemplu, Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite (EAU), Maroc, Israel, care sunt tarifele minime ce li se aplic─â ├«n aceste state pentru serviciul de roaming interna╚Ťional.

De exemplu, ├«n ╚Ť─âri precum Turcia, Egipt, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite sau Serbia, pentru serviciile pe baz─â de abonament, operatorii percep tarife standard cuprinse ├«ntre:

0,0090 euro/min și 1,4280 euro/min pentru apelurile primite;

0,0150 euro/min și 2,6418 euro/min pentru apeluri efectuate către România;

0,0060 euro și 0,4522 euro pentru un SMS trimis;

0,0007 euro/MB și 13,0900 euro/MB pentru internet.

Dac─â, ├«n general, pentru apeluri tarifarea se face la minut indivizibil, unitatea minim─â de tarifare pentru traficul de date difer─â ├«n func╚Ťie de operator ╚Öi destina╚Ťie (de exemplu, la 1KB, 10KB sau 1MB). De asemenea, pe pia╚Ť─â mai exist─â ╚Öi tarife standard percepute sub form─â de pachete. ├Än acest caz, chiar dac─â utilizatorul efectueaz─â sau prime╚Öte un singur minut de apel sau utilizeaz─â un singur MB de date dintr-un pachet, acesta va fi taxat cu ├«ntregul pre╚Ť al pachetului, dar poate utiliza ulterior ╚Öi restul resurselor, p├ón─â la epuizare, ├«nainte de a i se percepe un nou tarif. Exemple de astfel de tarife standard la pachet sunt de 7 euro/30 minute pentru apeluri primite sau efectuate sau 18 euro/4000 MB utiliza╚Ťi.

Totodat─â, ├«n afara acestor tarife standard, operatorii mai pot oferi punctual ╚Öi (extra)op╚Ťiuni tarifare ce necesit─â activare separat─â ╚Öi care ofer─â resurse ╚Öi/sau tarife diferite ├«n func╚Ťie de mai multe criterii cum ar fi: ╚Ťara de destina╚Ťie, tipul de serviciu folosit (pe baz─â de abonament sau cartel─â prepl─âtit─â) sau tipul de ofert─â de╚Ťinut─â de utilizator.

De la intrarea ├«n vigoare a regulamentului european care impune principiul ÔÇ×Roam like at homeÔÇŁ, clien╚Ťii operatorilor mobili din Rom├ónia care beneficiaz─â de planuri tarifare cu acces la roaming ├«n SEE pot utiliza resursele na╚Ťionale de voce, SMS ╚Öi date ╚Öi atunci c├ónd c─âl─âtoresc ├«n statele Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croa╚Ťia, Danemarca, Estonia, Finlanda (inclusiv insulele ├ůland), Fran╚Ťa (inclusiv Guyana Francez─â ╚Öi insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion ╚Öi Saint-Martin), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore ╚Öi Madeira), Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv Insulele Canare), Suedia ╚Öi┬áUngaria, la care se adaug─â Norvegia, Islanda ╚Öi Liechtenstein.

├Äncep├ónd cu 1 ianuarie 2021, furnizorii nu mai au obliga╚Ťia legal─â s─â ofere ÔÇ×Roam like at homeÔÇŁ ╚Öi pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii ╚Öi Irlandei de Nord, inclusiv al Gibraltarului, dar, dac─â doresc, pot aplica ÔÇ×Roam like at homeÔÇŁ ├«n aceast─â ╚Ťar─â. Astfel, este important ca utilizatorii s─â verifice la furnizor tarifele de roaming dac─â vor c─âl─âtori ├«n Regatul Unit al Marii Britanii ╚Öi Irlandei de Nord.

Mai multe detalii despre cum func╚Ťioneaz─â serviciul de ÔÇ×Roam like at homeÔÇŁ, aici.

├Än cazul ├«n care utilizatorii c─âl─âtoresc pe teritoriul Rom├óniei, ├«n zonele de grani╚Ť─â, trebuie s─â ╚Ötie c─â exist─â riscul de a utiliza ┬áinvoluntar serviciul de roaming interna╚Ťional, dac─â au activat acest serviciu, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe selectarea automat─â a re╚Ťelei. ├Än aceste situa╚Ťii, echipamentul mobil se va conecta automat la re╚Ťeaua operatorului cu cel mai bun semnal ├«n punctul ├«n care se afl─â acesta.

Astfel, de╚Öi utilizatorii se afl─â pe teritoriul Rom├óniei, vor fi factura╚Ťi pentru serviciile de comunica╚Ťii utilizate ├«n roaming, ca ╚Öi cum s-ar afla fizic pe teritoriul unui statului vecin.┬áAcest fenomen poate ap─ârea ╚Öi la utilizarea serviciului de roaming ├«ntr-un stat din SEE, ├«ntr-o zon─â de grani╚Ť─â cu un stat care nu face parte din SEE.

Aten╚Ťie! Utilizarea telefonului/tabletei ├«n roaming involuntar nu scute╚Öte utilizatorii de plata acestui serviciu!

Mai multe detalii despre roamingul involuntar, aici.

Utilizatorii care au o nemul╚Ťumire ├«n leg─âtur─â cu serviciul de roaming, serviciul ÔÇ×Roam like at homeÔÇŁ sau intr─â ├«n roaming involuntar, trebuie s─â se adreseze mai ├«nt├ói furnizorului de la care au achizi╚Ťionat planul tarifar. ├Än cazul ├«n care furnizorul nu a rezolvat problema sesizat─â, utilizatorii se pot adresa ANCOM, urm├ónd pa╚Öii descri╚Öi aici.

Nu uita╚Ťi c─â am recomandat, ├«nc─â de anul trecut, serviciile de roaming prin eSIM, pentru cei care nu au o astfel de op╚Ťiune ├«n planul propriu sau pentru cei al c─âror plan este extrem de scump.