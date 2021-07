Telefoanele VIVO sunt de acum disponibile in ofertele mai multor magazine

Incepand de ieri (26 iulie), puteti cumpara telefoanele VIVO din magazine precum Flanco, Altex sau MediaGalaxy atat online cat si din magazinele fizice.

Vivo a intrat oficial pe piata din Romania in acest an, iar noi am testat o parte din telefoanele acestora. Acestea pot fi achizitionate si testate/vazute in magazinele Flanco, Altex sau MediaGalaxy. Sunt disponibile modelele din gama accesibila Y: Y72 5G, Y70, Y20s, Y11s, dar si cele din gama flagship, realizate pe partea foto in parteneriat cu Zeiss: X60 Pro si V21 5G.

Vivo X60 Pro 5G il gasiti la pretul de 3700RON la Altex. Acesta vine dotat cu un procesor Snapdragon 870, 12GB RAM si 256GB pentru stocare. Cristi i-a facut deja un review si il gasiti aici.

Vivo V21 5G, pe care tot Cristi a avut norocul de a-l testa costa 2200RON si puteti citi impresiile acestuia despre telefon aici.

Vivo Y20s care a fost testat de mine are un pret de 1000RON.

Primul trimestru al anului 2021 a fost unul bun pentru Vivo, reusind sa se claseze pe locul al 5-lea in topul producatorilor cu cele mai multe telefoane livrate. In plus, a devenit al doilea producator din lume cu cea mai impresionanta crestere de telefoane compatibile cu reteaua 5G vandute.